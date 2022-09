Jacobs oggi si sposa, ma c’è una ferita che si riapre: “Mio padre non è venuto, mi ha bidonato” Marcell Jacobs sposerà oggi Nicole Daza: ci saranno tutte le persone più importanti della sua vita, tranne una. È un dolore che ritorna.

A cura di Paolo Fiorenza

Marcell Jacobs oggi sposerà la sua Nicole a Gardone Riviera, in una festa alla quale parteciperanno tutte le persone più importanti della vita dell'oro olimpico dei 100 metri. Anzi, quasi tutte. Ne mancherà una molto importante, nonostante gli sforzi fatti dal velocista di Desenzano per riallacciare i rapporti col padre americano che lo aveva abbandonato bambino, lasciando che fosse solo la mamma italiana a crescerlo e fare di lui l'uomo e il campione che è.

Lamont Jacobs, ex militare del Texas, non ci sarà e neanche ha dato segno di sé, rispondendo in qualche modo all'invito fattogli arrivare dal figlio: "Non è venuto, mi ha bidonato – racconta Marcell alla Gazzetta dello Sport – Stavolta non l'ho nemmeno sentito. Per fortuna che già da domenica scorsa sono arrivati dagli Stati Uniti mia nonna, gli zii e alcuni cugini, in tutto sedici persone. Si fermeranno fino a lunedì nell’hotel di mamma".

Lamont Jacobs, il padre del campione azzurro: è un veterano statunitense

Si riapre dunque la ferita che il 27enne Jacobs aveva voluto a tutti i costi suturare, su consiglio della sua mental coach, riallacciando i rapporti col padre prima delle Olimpiadi di Tokyo per risolvere quel blocco interiore che fino a quel momento lo limitava nella corsa. I risultati in pista sono arrivati, ma purtroppo per certe cose non esiste un interruttore, nei sentimenti non c'è acceso e spento, e l'assenza di suo padre in un giorno così importante è un colpo al cuore del campione azzurro.

"È tutto pronto, sono tranquillo e non vedo l'ora – spiega poi Jacobs, proiettandosi alla cerimonia di oggi – Ci saranno 170 persone, le nostre famiglie e gli amici più stretti. Mia mamma Viviana si è data molto da fare. Ci siamo affidati a un wedding planner per tutto l'evento, ma anche lei non si è fermata un attimo ed è molto contenta del risultato".

Poi sarà tempo di luna di miele con l'amata Nicole: "Partiremo il 24, dopo gli ultimi impegni già presi: un allenamento all'Arena di Milano il 21, un'intervista TV a Verissimo e il Festival dello Sport a Trento il 22. Trascorreremo due settimane di assoluto relax a Bali, in tre hotel diversi tra mare e foresta, mentre gli ultimi sette giorni ci sposteremo in un resort alle Maldive. Il 15 ottobre saremo di nuovo in Italia".