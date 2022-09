Marcell Jacobs e Nicole Daza sposi nella casa di Gabriele D’Annunzio, le foto delle nozze Marcell Jacobs e Nicole Daza si sono dichiarati eterno amore nella villa di Gabriele D’Annunzio, nei pressi del Lago di Garda. Nelle foto si mostrano felici ed emozionati, pronti ad intraprendere questo percorso di vita insieme.

A cura di Ilaria Costabile

Marcell Jacobs e Nicole Daza sono finalmente diventati marito e moglie. I due avevano già annunciato che si sarebbero sposati e stavano infatti organizzando il loro matrimonio nel dettaglio, fino al giorno in cui sono state celebrate le nozze, come testimonia il settimanale Chi con le foto della cerimonia svoltasi a Brescia, nella località di Gardone Riviera, dove sorge la villa di Gabriele D'Annunzio, dove i due novelli sposi si sono scambiati la promessa di eterno amore.

Le foto del matrimonio

Lei sorridente ed emozionata, lui commosso, insieme mano nella mano, felici per questo nuovo passo che hanno scelto di fare, per celebrare un amore nato per caso e maturato nel tempo con l'arrivo di due bambini. Il campione del mondo, che ha reso l'Italia orgogliosa alle Olimpiadi di Tokyo, sposa la donna che lo ha sostenuto e che è stata al suo fianco nei momenti più importanti della sua vita. Circa 170 invitati hanno festeggiato la coppia, compresi i parenti americani di lui e quelli dell'Ecuador di lei, motivo per cui avevano deciso di rimandare le nozze ad un periodo in cui fosse più agevole per tutti raggiungere l'Italia.

La festa nella villa di Gabriele D'Annunzio

La cerimonia si è svolta a Manerbio, non molto distante da dove Jacobs ha mosso i suoi primi passi nel mondo dell'atletica, mentre la feste a Torre San Marco, dimora acquistata dal Vate nel 1925 e che è diventata il prosieguo del Vittoriale. Come riportato dal settimanale Chi, il direttore della Villa ha fatto trovare alla coppia un biglietto che D'Annunzio aveva fatto recapitare al pilota Tazio Nuvolari quando andò a trovarlo insieme ad una tartaruga d'oro: "All'uomo più veloce del mondo, l'animale più lento".

L'amore tra Marcel Jabobs e Nicole Daza

Il matrimonio arriva dopo una proposta che aveva emozionato la giovane compagna di Jacobs, che ha festeggiato il suo compleanno proprio il giorno delle nozze. Lo aveva promesso l'atleta che, dopo Tokyo e gli altri obiettivi sportivi che si era prefissato avrebbe sposato la sua dolce metà, e ha mantenuto la parola data. Che fossero innamorati non c'era alcun dubbio, ma qualora vi fossero dubbi non resta guardare le immagini che li ritraggono insieme in un giorno indimenticabile.