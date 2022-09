Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi si sono sposati, tutte le foto e i video delle nozze Il campione olimpico Gianmarco Tamberi ha sposato la fidanzata Chiara Bontempi a Pesaro. Decine le foto e i video dell’evento pubblicati sui social dagli inviati. Alcuni illustri come Bebe Voi e Marcell Jacobs.

A cura di Stefania Rocco

Onorando la proposta di matrimonio che aveva fatto alla fidanzata Chiara Bontempi prima di partire per le Olimpiadi di Tokyo 2020, Gianmarco Tamberi si è sposato. Il campione olimpico di salto in alto – ha conquistato la medaglia d’oro – ha detto sì alla storica fidanzata nella suggestiva cornice di Villa Imperiale a Pesaro. Parata di star alle nozze, compresi alcuni tra i nomi più illustri nel mondo dello sport. A partecipare all’evento sono stati Bebe Vio, Marcell Jacobs e la compagna Nicole Data, Filippo Tortu e Mutaz Barshim. Erano in tutto circa 200 gli invitati alle nozze. A celebrare la cerimonia è stato il sindaco Matteo Ricci.

La proposta di matrimonio prima delle Olimpiadi di Tokyo 2020

Gianmarco, detto Gimbo, aveva chiesto alla fidanzata Chiara di sposarlo poco prima di partire per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Si era presentato in un ristorante di Numana con 100 rose rosse. Alla romantica proposta Chiara aveva detto sì e a qualche mese da quel momento i due sono diventati marito e moglie. Tamberi e Bontempi stanno insieme da 13 anni. Dopo il matrimonio, si trasferiranno d Ancona, città di Chiara. Prima, però, li attende un lungo viaggio di nozze tra Maldive, Bali e Singapore.

Il primo abito da sposa di Chiara Bontempi

Il ricevimento e gli invitati vip alle nozze di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi

Chiara e Gianmarco hanno scelto di sposarsi con una cerimonia civile officiata dal sindaco di Pesaro. Prima della lettura degli articoli di rito, però, hanno voluto scambiarsi le promesse che avevano precedentemente scritto l’uno per l’altra. Dopo la cerimonia vera e propria, la coppia e i circa 200 invitati hanno partecipato al sontuoso ricevimento organizzato sempre a Villa Imperiale. Decine le foto e i video dell’evento, la gran parte dei quali celebra la sobria bellezza della sposa, elegante nel suo abito da sposa tempestato di cristalli che, in serata, ha sostituito con un secondo abito, anch’esso principesco. I festeggiamenti sono proseguiti fino a notte fonda.