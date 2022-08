Il salto nel cuore di Tamberi: “Chiara, così piccina e così forte. Mi hai fatto diventare ciò che sono oggi” Il salto, la medaglia d’oro e la dedica speciale in diretta TV alla sua Chiara, che sposerà a breve: le emozioni forti di Gianmarco Tamberi, campione d’Europa. “Insieme possiamo fare tutto”, le parole della fidanzata di una vita.

Chiara Bontempi accanto a Gianmarco Tamberi. Il campione di salto in alto, oro agli Europei, ha fatto un gesto eloquente e bellissimo, una dedica speciale per la sua compagna dopo aver trionfato a Monaco di Baviera.

Chiara era lì, a bordo pista. Al suo fianco come sempre. Tamberi ha incrociato il suo sguardo poi s'è caricato alla sua maniera e ha spiccato il volo che gli è valso l'oro nel salto in alto agli Europei di Atletica. Il campione olimpico, che ai Mondiali di Eugene (negli Stati Uniti) aveva ingoiato il boccone amaro del quarto posto (e di una medaglia mancata), s'è ripreso tutto quello che è suo a Monaco di Baviera.

La misura di 2.30 l'ha spinto sul gradino più alto del podio. Anche da lassù ‘Gimbo' non ha mai staccato gli occhi dalla donna che gli è accanto da quando era adolescente e nemmeno immaginava a quali vette sarebbe arrivato inseguendo il suo sono sportivo.

Il primo pensiero è andato a lei, la fidanzata di una vita e la moglie di una vita ancora tutta da scrivere assieme (lo diventerà a settembre, come promessa d'amore). ‘Mezzabarba' – anche se in Germania l'aveva tutta sul viso – è atterrato sul materasso, s'è alzato di scatto e s'è voltato verso la compagna, Chiara Bontempi, 27 anni compiuti il 12 agosto scorso, di 3 anni più giovane del "marito" che è tornato a brillare.

"Ops, i did it again". L'ho fatto di nuovo ha scritto Tamberi a corredo di un post Instagram nel quale ha mostrato le fasi salienti del suo salto e s'è abbandonato a un gesto liberatorio. Ha alzato la mano destra e con l'indice indicato l'anulare che presto sarà cinto dalla fede nuziale. "Mi aspettano per l'addio al celibato", la frase pronunciata in preda all'euforia. Poi è corso verso di lei, per abbracciarla in quel momento in cui ha toccato il cielo con un dito.

Com'è che non riesci più a volare? Quel verso ronzava nella testa del campione azzurro. Se l'è tolto lasciando a casa i pensieri più furibondi – per il battibecco con Fassinotti agli Assoluti di Rieti -, parlando da leader, facendo sì che nel suo cuore ci fosse spazio solo per un mondo d'amore.

"Insieme possiamo fare tutto", è la frase scritta dalla dolce metà in uno dei post più recenti. E insieme si sono accomodati sul tetto d'Europa, tenendosi per mano sotto le stelle. La loro storia è già lunga abbastanza, dura da oltre 10 anni, ma è appena all'inizio. "Sa stare al mio fianco come nessuno – aveva raccontato al Corriere della Sera -. A Tokyo per me è stata fondamentale. Forse perché siamo cresciuti insieme. Lei aveva 14 anni, io 17. Ha i miei stessi valori".

Basta dare un'occhiata tra le pagine del suo profilo Instagram, alle immagini condivise sui social e alle parole che sono un apostrofo rosa tra un balzo da campione e un ti amo pronunciato dinanzi al mondo intero, per capire quanto sia profondo il loro legame. E quanto sia importante per ‘Gimbo' avere accanto la sua Chiara. "Così fragile ma così forte, così piccina ma con un cuore enorme… così sei tu, tu che mi hai fatto diventare ciò che sono oggi".