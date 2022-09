L’addio al celibato di Marcell Jacobs prima delle nozze: al mare con gli amici vestito da detenuto Marcell Jacobs ha festeggiato l’addio al celibato prima delle nozze con Nicole Daza con i suoi amici che lo hanno obbligato a travestirsi da detenuto. Relax al mare con catene e palla al piede prima del 17 settembre, giorno del “fatidico sì”. Le foto dal magazine Chi.

A cura di Gaia Martino

Foto da Chi

Il campione Marcell Jacobs è pronto a sposare la sua compagna Nicole Daza. Circa un anno fa, dopo aver vinto la medaglia d'Oro alle Olimpiadi di Tokyo, si è inginocchiato con un anello di diamanti tra le mani chiedendole la mano: "Ho detto più velocemente sì io, che lui a fare 100 metri" disse lei scherzando. Tra pochi giorni, il 17 settembre, si giureranno amore eterno: ma prima il velocista ha festeggiato "l'addio al celibato" con i suoi amici. Il magazine Chi racconta i dettagli mostrando Marcell vestito da detenuto.

Marcell Jacobs si traveste da detenuto per l'addio al celibato

Marcell Jacobs si avvicina al "sì, lo voglio" all'altare al fianco della sua compagna Nicole Daza, ma prima ha festeggiato l'addio al celibato. Si è travestito da detenuto, con tanto di catene e palla al piede, obbligato dai suoi più cari amici che invece hanno indossato una maglietta con la scritta "Amici del cog*ione che sta per sposarsi" . Hanno festeggiato al mare, in spiaggia, si legge sul settimanale Chi che documenta il racconto con le foto che mostrano il campione mentre si rilassa sul lettino, poi legge un libro.

Il matrimonio con Nicole Daza

Ospite di Verissimo l'anno scorso il velocista svelò in anteprima la data ufficiale del matrimonio, 17 settembre 2022. Marcell Jacobs e Nicole Daza si sposano dopo essere diventati genitori di Anthony e Meghan, che ha definito come i suoi "terremoti", e dopo 4 anni di fidanzamento. Il campione prima di loro era già papà di Jeremy, nato da una precedente relazione. Scrive il Corriere che il matrimonio si celebrerà a Gardone Riviera con circa 150 invitati: ci saranno i parenti di lei dall'Ecuador, così come quelli di lui. Dovrebbe partecipare anche il padre di Marcell che abbandonò la famiglia in America quando il figlio aveva solo pochi mesi di vita.