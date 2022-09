Veronica Peparini sull’addio ad Amici: “Ci sono rimasta male, ma è stato un semplice cambiamento” Veronica Peparini ha parlato per la prima volta del suo addio ad Amici, dove per anni ha ricoperto il ruolo di coach di ballo. “Ci sono rimasta male, ma si è trattato di un semplice cambiamento”, ha raccontato l’ex insegnante, quest’anno sostituita da Emanuel Lo.

A cura di Elisabetta Murina

Veronica Peparini ha raccontato per la prima volta la verità dietro il suo addio ad Amici, dove per anni ha occupato il posto di insegnante di ballo. Quest'anno a sostituirla c'è Emanuel Lo, coreografo e marito della cantante Elisa.

Perché Veronica Peparini non fa più parte di Amici

Intervistata dal settimanale Nuovo, Veronica Peparini ha spiegato che non c'è una motivazione precisa dietro il suo addio al programma di Maria De Filippi, ma che si è trattato di un "semplice cambiamento". Una decisione che ha accolto con una certa delusione, soprattutto dopo tutti gli anni passati dietro la bancone, tra coreografie da insegnare e nuove classi di allievi:

Ci sono rimasta male, anche perché dopo tutti questi anni lascio persone cui ero legata, che rivedrò comunque fuori dagli studi televisivi. Non vedermi seduta dietro al banco mi fa davvero un effetto strano, quello è stato un ruolo importante.

Cosa pensa Veronica Peparini di Emanuel Lo ad Amici

Veronica Peparini ha poi espresso il suo punto di vista sulla new entry nel cast di quest'anno, Emanuel Lo, coreografo e marito della cantante di Elisa, già chiamato in passato per giudicare qualche sfida di ballo. "Un buon professionista sul campo", è il commento dell'ex coach riguardo a colui che ha preso il suo posto ad Amici, per la prima volta come professore, dopo essere stato chiamato a giudicare diverse sfide nel corso degli anni. E a proposito del legame con Maria De Filippi, Peparini ha le idee chiare: "Sono rimasta in buonissimi rapporti e le devo tanto quindi la ringrazio. Sono molto grata per l’opportunità avuta". La nuova edizione del talent di Canale 5 è da poco iniziata e una nuova classe si è già formata, pronta a mettersi alla prova con sfide sempre nuove, sia di canto che di ballo.