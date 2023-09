Manuel Maura dopo Temptation Island: “Se penso di tornare con Francesca Sorrentino? A volte sì” Su Instagram, Manuel Maura ha risposto alle domande dei follower ed è tornato a parlare della relazione con Francesca Sorrentino, che si è interrotta dopo la partecipazione a Temptation Island.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Temptation Island, Manuel Maura e Francesca Sorrentino si sono detti addio. "Quello che provavo per te inizialmente era amore, poi si è trasformato in dipendenza": spiegò lei al falò di confronto prima di chiudere la relazione con il suo compagno. A quanto pare, però, per Manuel Maura il ricordo di questo amore non si è ancora del tutto cancellato.

Cosa ha detto Manuel Maura su Francesca Sorrentino

Manuel Maura, su Instagram, ha replicato alle domande dei follower. Inutile dire che molti dei quesiti riguardavano la relazione con Francesca Sorentino. Vediamo, allora, cosa ha detto Manuel Maura. Innanzitutto, ha chiarito di essere single in questo momento: "La vita da single equivale a leggerezza, ma ovviamente non hai tutto, c'è sempre qualcosa che manca". Per quanto riguarda Francesca Sorrentino, ha assicurato di essersi scusato con i suoi genitori e di avere avuto anche un confronto con lei dopo il programma. E ha aggiunto:

Se penso di tornare con Francesca? A volte sì. Cosa apprezzavo di più di lei? La sua simpatia. Se può esserci un ritorno con Francesca? Non lo so, però mai dire mai.

E a chi gli ha chiesto cosa sarebbe disposto a fare se si rendesse conto di voler tornare con la sua ex, Manuel Maura ha replicato: "Di tutto".

Francesca Sorrentino preferisce ripartire da se stessa

Ma cosa ne pensa Francesca Sorrentino delle dichiarazioni di Manuel Maura? Al momento non ha dato una risposta diretta, ma durante una chiacchierata con i suoi follower, ha chiarito di voler dedicare del tempo a se stessa. A chi le chiedeva "Ti è capitato di non voler conoscere nessuno? Io ora sto pensando solo a me", ha replicato: