Lutto per Eleonora Daniele, l’addio della conduttrice: “Sono riuscita a dirti ciao l’ultima volta”

Grave lutto per Eleonora Daniele. La conduttrice ha usato il suo account Instagram per dare notizia della scomparsa di sua zia, dedicandole un lungo post di addio, tornando ad alcuni ricordi di infanzia legati proprio alla donna morta nelle scorse ore:

Zietta mia . Stanotte te ne sei andata . Ieri sera sono riuscita a dirti ciao , per l’ultima volta. Ho chiamato tua figlia Celestina che mi ha messo in viva voce ma non riuscivo a parlare perché avevo capito che ti avrei persa a breve e quel ti voglio bene che ho pronunciato spero tu lo abbia portato stanotte ,nella tua eternità. Ancora mi ricordo quando venivamo a trovarti io e nonna Carlotta ,la tua amata sorella . Mi mettevo per ore a giocare nel tuo giardino, perché tra l’orto e i fiori lasciavi girovagare una bellissima tartaruga . Non so se fosse vera o frutto della mia immaginazione di bambina , magari era una delle tue grandissime zucche che io avevo trasformato in un animale, come in una favola !. Tu e zio Alvise eravate due veri principi : una coppia felice , di quelle di un tempo, che si promettono amore eterno. Mamma mi disse che eravate cugini alla lontana , ma che nonostante le regole , vi eravate sposati spinti da grande sentimento.