La Gialappa’s Band dice addio a Le Iene, il 21 dicembre sarà l’ultima puntata nello show La Gialappa’s Band dice addio a Mediaset, quella del 21 dicembre sarà l’ultima puntata a Le Iene per il trio comico, il cui contratto con l’azienda milanese è in scadenza.

A cura di Ilaria Costabile

La Gialappa's Band, l'iconico trio i cui commenti e battute hanno scandito puntate e puntate di trasmissioni tv su Italia 1, si prepara a lasciare l'emittente continuando la carriera lontano dagli studi Mediaset, con cui il contratto è ormai in scadenza. Il 21 dicembre andrà in onda l'ultima puntata dell'anno de Le Iene e sarà anche quella che accoglierà ancora una volta Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci. Con loro, stando a quanto riportato da TvBlog, andrà via anche Nicola Savino che non è stato riconfermato alla conduzione dello show per il prossimo anno.

La Gialappa's lontano da Mediaset

Il contratto con Mediaset prevedeva il rinnovo per una stagione e mezza per il trio comico, l'accordo è stato stipulato lo scorso autunno, ragion per cui è proprio a fine mese che la Gialappa's vedrà finire la sua esperienza negli studi di Cologno Monzese. Ebbene, non è ancora chiaro quale potrà essere il loro futuro in televisione, ma non è escluso che ci siano già dei nuovi progetti all'orizzonte, sebbene siano lontano dall'azienda milanese. Al momento, però, non sono trapelate informazioni più dettagliate in merito, salvo alcuni cambi di programma che potrebbero verificarsi da qui al prossimo anno.

Nicola Savino inizia Back to School

Anche Nicola Savino, quindi, pare non sia stato riconfermato al timone del programma di Davide Parenti che, partendo da questi presupposti si prepara ad un 2022 ricco di cambiamenti, a partire dai volti che prenderanno il timone dello show. Intanto per il conduttore inizierà una nuova avventura, sempre su Italia 1, con il nuovo programma "Back to School", la cui partenza ha subito notevoli ritardi e che finalmente è stata confermata solo da qualche settimana: a partire dal 4 gennaio, infatti, inizierà il nuovo show che vedrà molti nomi noti dello spettacolo come protagonisti della prima serata di Italia 1.