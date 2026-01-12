Lucrezia Lando: “Sogno una figlio con Lorenzo Tano. Se non dovesse arrivare, penserò alla fecondazione assistita”

Lucrezia Lando sogna di costruire una famiglia con Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, a cui è legata da circa 2 anni. Tuttavia, alcune sue recenti dichiarazioni sulla maternità sono state travisate e ha fatto chiarezza.

Lucrezia Lando ha fatto chiarezza su alcune recenti dichiarazioni riguardo l'idea di diventare mamma. Intervistata dal settimanale DiPiù, la ballerina di Ballando con le Stelle aveva parlato di maternità e di voler avere un figlio con il fidanzato Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, a cui è legata da circa due anni. Tuttavia, alcune sue affermazioni sono state male interpretate ed è voluta tornare sull'argomento per spiegarle meglio.

Ospite de La Volta Buona, nella puntata andata in onda il 12 gennaio, Lucrezia Lando ha spiegato a Caterina Balivo: "Voglio chiarire: prima di tutto, come tutte le famiglia che si vogliono allargare, bisogna avere stabilità economica". La ballerina ha poi precisato che, se non dovesse riuscire ad avere un figlio in modo naturale, non avrebbe alcun problema a ricorrere alla scienza per rimanere incinta: "Una volta che tutti i tasselli sono al loro posto, se arriva la cicogna ben venga, altrimenti se dovessero esserci delle difficoltà non ho alcun problema a rivolgermi a delle persone specializzate e a ricorrere alla fecondazione assistita".

Lando ha quindi spiegato che ha il desiderio di costruire una famiglia con Lorenzo Tano, con cui al momento vive in Ungheria in una depandance della famiglia di lui, pur precisando che le sue dichiarazioni sono state travisate: non è vero che da un anno stanno provando ad avere un figlio e non arriva, ma che se dovessero esserci delle difficoltà a rimanere incinta non esiterà a rivolgersi alla fecondazione assistita. "In Italia è ancora un tabù. Leggi chissà che titoloni quando invece è una cosa che può succedere a tutti", ha concluso la ballerina.