Lucrezia Lando: “Desidero un figlio che non arriva, prima della fecondazione assistita vorrei sposarmi”

Lucrezia Lando, compagna di Lorenzo Tano ed ex maestra di Ballando con le stelle, confida di avere dovuto rimandare il sogno di diventare madre. La ballerina, intervistata dal settimanale DiPiù, ha raccontato per la prima volta che insieme al compagno starebbe cercando di avere un figlio da oltre un anno, senza però esserci ancora riuscita a causa di alcune difficoltà legate alla fertilità. Da qui la decisione di rivolgersi a uno specialista di fama internazionale, che avrebbe suggerito alla coppia di iniziare a valutare un percorso di fecondazione assistita. Prima di intraprendere questo cammino, tuttavia, Lucrezia desidererebbe che il fidanzato le chiedesse di sposarlo.

I controlli di Lorenzo Tano e la scoperta delle difficoltà nel concepimento

Lucrezia ha raccontato di essere stata la prima a sottoporsi ai controlli di routine, senza che emergessero problemi in grado di spiegare il mancato concepimento. “Poi ha fatto le analisi anche Lorenzo e, visto che alcuni valori non andavano, ci siamo rivolti a un medico chirurgo considerato tra i massimi esperti mondiali di fertilità”, ha spiegato la ballerina. Una volta individuata la causa, ai due sarebbe stato consigliato di intraprendere un percorso di fecondazione assistita, poiché, nelle condizioni attuali, concepire naturalmente potrebbe risultare difficile. Lucrezia, però, ha ammesso di non sentirsi ancora pronta ad affrontare tutte le procedure mediche necessarie.

Perché Lucrezia Lando ha deciso di posticipare la fecondazione assistita

La ballerina ha raccontato di aver confidato al compagno il desiderio di sposarsi prima di iniziare un percorso così impegnativo. “Prima di incamminarmi in una strada così complessa, vorrei ufficializzare la nostra relazione”, ha spiegato, parlando apertamente di matrimonio. Tano, tuttavia, non considererebbe le nozze un passaggio fondamentale e per questo si sarebbe mostrato titubante all’idea di sposarsi. Ma Lucrezia appare determinata: “Come io sono pronta ad affrontare un percorso difficile pur di diventare mamma, lui dovrebbe venirmi incontro e capire l’importanza che do al matrimonio”.