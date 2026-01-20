Lucrezia Guidone è incinta, l’attrice di Mare Fuori diventerà mamma per la prima volta

Lucrezia Guidone, attrice che ha ottenuto successo con il ruolo di Sofia Durante in Mare Fuori, diventerà mamma. Ha annunciato la gravidanza presentandosi con il pancione in bella vista alla premiere di The Beauty.

L'attrice di Mare Fuori, ormai ex direttrice del carcere minorile di Napoli nella serie televisiva di successo, Lucrezia Guidone diventerà mamma. Lo ha annunciato in queste ore con una foto che la ritrae sorridente e con il pancione in bella vista, scattata alla premiere di The Beauty: su Instagram, a corredo dell'immagine, un cuore bianco e un'emoticon divertita. Estremamente riservata, non ha mai reso pubblica la sua vita privata: i giornali di cronaca rosa negli ultimi due anni hanno parlato della sua relazione con Ivan Alovisio, attore teatrale e televisivo, che – stando a quanto riportato da Il Messaggero – ha sposato nell'estate 2024.

L'attrice protagonista delle ultime due stagioni di Mare Fuori è pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua vita: "Soy embarazada" (tradotto dallo spagnolo "Sono incinta") recita il berretto da lei indossato nel post su Instagram. È pronta a fare la mamma, un impegno privato piuttosto importante che potrebbe essere motivo del suo addio alla fiction di successo Rai. Il Corriere fa sapere infatti che nella nuova stagione della serie non ci sarà più lei nei panni di Sofia Durante. Lascerà il posto alla direzione del carcere minorile di Napoli a Romano Reggiani.

Chi è Ivan Alovisio, marito di Lucrezia Guidone

Classe 1983 e originario di Moncalieri, Ivan Alovisio è un collega di Lucrezia Guidone, nonché suo marito. Si è formato al Piccolo Teatro di Milano e ha recitato in diverse opere teatrali in giro per l'Italia. Poi ha preso parte alla fiction televisiva di successo Il Commissario Montalbano, e ancora in Doc Nelle tue Mani. Ha recitato anche in Tutto quello che vuoi con Paola Minaccioni.

L'amore con Lucrezia Guidone sarebbe nato circa quattro anni fa, sempre lontano da occhi indiscreti. Si sono sposati, stando a quanto riportano i media, nel giugno 2024 a Ostuni con una cerimonia intima e privata, con pochi parenti e amici più cari.