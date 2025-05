video suggerito

Luca Favilla di Ballando con le stelle diventa papà, gli auguri di Federica Nargi: "Zia Fede non vede l'ora" Luca Favilla e la compagna Camilla Mola presto genitori. Tra i tanti auguri arrivati alla coppia, anche quelli di Federica Nargi e di altri membri del cast di Ballando con le stelle.

I ballerini Luca Favilla e Camilla Mola presto genitori. L'insegnante di Ballando con le stelle – nello show dal 2018 dopo la parentesi ad Amici – ha annunciato che diventerà papà con un post condiviso sul suo profilo Instagram. Nell'immagine, accompagnata da una lunga didascalia, Favilla bacia con amore il pancione della sua fidanzata. Tanti gli auguri nei commenti, Federica Nargi, Sonia Bruganelli e Rosella Erra tra le prime a congratularsi con la coppia per la lieta notizia.

Luca Favilla presto papà: "Io e Camilla Mola non vediamo l'ora"

"Ci siamo incontrati l'estate del 2023, e da quel momento non abbiamo potuto fare a meno di noi. Fino ad oggi" scrive Luca Favilla in apertura della didascalia che fa da corredo alla foto insieme alla sua dolce metà Camilla Mola. Nello scatto si vede il ballerino mostrare un'ecografia e baciare il pancione della fidanzata. "Oggi si comincia con un altro capitolo, dove non saremo più solo noi due ma ci sarà un/a piccolo/a fagiolino/a – aggiunge – È emozionante anche solo pensarle queste parole ma… diventeremo mamma e papà per la prima volta". In conclusione, poi, la gioia incontenibile all'idea di diventare genitori: "Non trovo le parole per dire altro ma già non vediamo l'ora".

Gli auguri della famiglia di Ballando con le stelle a Luca Favilla: i messaggi da parte del cast

Nell'ultima edizione di Ballando con le stelle Luca Favilla ha fatto coppia con Federica Nargi. Tra i due è sempre stata palpabile la grande amicizia e complicità, tanto da suscitare – senza fondamento – preoccupazione da parte del marito della showgirl, Alessandro Matri. Una conferma del loro legame è arrivata proprio in occasione dell'annuncio di Favilla: Nargi, infatti, ha commentato con entusiasmo la notizia della sua imminente paternità scrivendo "Zia Nargi non vede l'ora". Tantissimi anche gli auguri arrivati dal resto del cast del dance show. Sonia Bruganelli e Alessandra Tripoli hanno commentato con un semplice ma affettuoso "Che bello", mentre Rosella Erra ha scritto: "Luca, ma che gioia per tutti e due". Anche Pasquale La Rocca ha voluto esprimere la sua felicità: "Che bella notizia. Augurissimi, belli".