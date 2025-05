Federica Pellegrini: “Antipatica nelle gare, i sentimenti vanno tenuti fuori. Mia figlia ora nuota e le piace”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Federica Pellegirni è tornata a Ballando con le Stelle. La nuotatrice è stata ospite della prima puntata di Sognando Ballando con le Stelle, andata in onda 9 maggio su Rai 1, dove si è esibita in un tango in coppia con Samuel Peron. Reduce dalla sua esperienza nel programma, finita a un passo dalla vittoria, l'ex concorrente ha parlato del ballo, della sua carriera e della figlia Matilde, avuta con il marito Matteo Giunta.

Federica Pellegrini: la passione per il ballo e la competizione

Intervistata da Il Messaggero, Federica Pellegrini ha parlato della danza e della sua recente esperienza a Ballando con le Stelle, spiegando: "Nuotare è stata e sarebbe la mia comfort zone. Il ballo ha fatto venir fuori quello che avevo dentro". Dopo l'esperienza finita a un passo dalla finale lo scorso anno, è tornata nel programma come ospite dello spin off in onore dei 20 anni del programma, la cui prima puntata è andata in onda venerdì 9 maggio su Rai1. Le prove si svolgono all'Auditorium del Foro Italico, a pochi passi dalla piscina che l'ha vista trionfare in diverse occasioni.

Federica Pellegrini a Sognando Ballando con le Stelle

Quando si tratta di competizione, che sia sulla pista da ballo o in acqua, Pellegrini è concentrata e dà il meglio di sé, anche a costo di poter sembrare antipatica: "C'era da competere: la competizione vuole tutto, gli altri sentimenti vanno lasciati fuori. Io sono una ragazza normale, che ama la famiglia, le cose semplici, fuori dalla gara". Ora ha diversi progetti in cantiere: "Un libro, un film: ma non posso dire di più. Ho detto anche troppo". E rispetto a chi la critica, specialmente sui social: "Competere con gli haters? No, le mie competizioni erano ben altre".

"Mia figlia Matilde nuota e le piace"

Nel corso dell'intervista, Federica Pellegrini ha parlato anche della figlia Matilde, avuta con il marito Matteo Giunta, che ha da poco compiuto un anno. Quanto al fatto di trasmettere alla piccola la passione per il nuoto e l'amore per l'acqua, ha ribadito: "Matilde per ora nuota, anche se è una parola ancora grossa: sguazza, direi. Ma vedo che le piace. Io qui a fare le prove, lei all'Aquaniene con la sua maestra che ha conosciuto e che le piace molto". Già in passato, intervistata dal settimanale Chi, aveva spiegato di voler lasciare la figlia completamente libera di scegliere: "Non tifo perché diventi una campionessa, ma perché si innamori dello sport: la differenza fra l'innamorarsi e il voler diventare un campione è sottile, ma c'è".