Lucarelli contro Wanda Nara: “Non sei venuta qui gratis”, poi lo sfogo: “Icardi si è tenuto la coppa di Ballando”

Il ritorno a Ballando Con le Stelle di Wanda Nara è stato tutt'altro che in punta di piedi. In primis, la sua esibizione non è stata impeccabile e l'ha costretta a doversi scusare subito dopo, tentando di spiegare il perché: “Io e Chiquito abbiamo provato appena due o tre ore. Lui è anche venuto stamani in hotel per cercare di provare un po’, ma non c’erano gli spazi per farlo“. Un impegno a Milano l'avrebbe portata altrove invece che in sala prove e su questo aspetto Selvaggia Lucarelli non ha voluto soprassedere: "Dovevi andare tu in sala prove, non sei venuta qui gratis". Poi lo sfogo della showgirl sul'ex marito Mauro Icardi: "Dopo il divorzio si è tenuto la coppa di Ballando".

Selvaggia Lucarelli contro Wanda Nara: “Non sei venuta gratis a Ballando”

Selvaggia Lucarelli ha argomentato puntando sulle difficoltà vissute da Chiquito in pista a causa delle prove carenti (che non gli hanno però impedito di vincere) e ha ricordato a Wanda Nara di non essere stata coinvolta nel programma a titolo gratuito: “I miei colleghi ci stanno girando intorno, è un po’ l’elefante nella stanza. La domanda è, siccome è chiaro che rispetto agli altri, questo era qualcosa di meno armonico, diciamo così, e Chiquito ha fatto un miracolo perché con la sua capacità, con la sua bravura, con il suo entusiasmo, è riuscito a recuperare. Ma perché avete provato così poco? La domanda è questa. Perché hai fatto venire lui in hotel e non sei venuta tu qui in studio? No, perché per lui è proprio una grandissima occasione questa, nel senso che non è un privilegiato, è una persona che ha una grande opportunità in questo momento, quindi forse meritava una mano in questo senso, non è proprio che tu gliel’abbia data tantissimo. Vorrei che a questo ci pensassi un po’, sei una donna molto fortunata, magari un pochettino di più potevi anche impegnarti per lui. Dopodiché tu balli bene”.

Wanda Nara: "Icardi si è tenuto la coppa dopo il divorzio"

Wanda Nara, subito dopo aver incassato il rimprovero di Selvaggia Lucarelli, ha confessato di non avere più la coppa da vincitrice di Ballando con le stelle 2023. Non se l'è persa o almeno non proprio, diciamo che è andata smarrita durante il divorzio da Mauro Icardi e non l'ha più avuta indietro: "Non me l'hanno voluta ridare indietro, te ne devo chiedere una copia. Nel divorzio sempre qualcosa si perde, io ci ho rimesso la coppa". Risate in studio e meme a mai finire sui social, il momento iconico è servito. Prima di questo, un momento di commozione: "La formazione della mia famiglia è cambiata, oggi siamo io e i miei figli".

