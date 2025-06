video suggerito

Wanda Nara ha smesso di rispondere a Pasquale La Rocca dopo Ballando: “L’ho chiamata diverse volte” Finita la partecipazione a Ballando con le stelle, è terminata anche l’amicizia tra Wanda Nara e Pasquale La Rocca. A rivelarlo è il maestro di ballo che ha raccontato di avere provato più volte a mettersi in contratto con l’argentina. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

Terminata la partecipazione a Ballando con le stelle – peraltro con una meritatissima vittoria – è finita anche l’amicizia tra Pasquale La Rocca e Wanda Nara. A rivelarlo, a sorpresa, è stato proprio il maestro di danza che, intervenuto ospite a La Vita in Diretta, ha raccontato ad Alberto Matano che il legame stabilito dietro le quinte del talent show condotto da Milly Carlucci si sarebbe inspiegabilmente esaurito.

Perché Pasquale La Rocca e Wanda Nara si sono allontanati

A domanda diretta del giornalista, Pasquale ha confermato di avere smesso di sentire Wanda subito dopo la sua partecipazione a Ballando: “Se è vero che dopo Ballando con le Stelle Wanda non mi ha mai più risposto? Allora, con Wanda sì, non abbiamo più… Diciamo che io ho provato, ho tentato diverse volte di mantenere quel rapporto, però devo dire che lei poi è stata sempre un personaggio molto misterioso, molto enigmatico, quindi non siamo riusciti più a sentirci”. Una freddezza non spiegata dal fatto che il legame tra i due sembrasse essere diventato sinceramente stretto, tanto che Wanda aveva voluto portare La Rocca in Turchia per fargli conoscere la sua famiglia all’epoca in cui era legata ancora all’ex compagno Mauro Icardi:

Durante il percorso mi ha anche portato a conoscere la sua famiglia. Com’era questa famiglia? Era davvero una famiglia felice. Quando sono andato lì in Turchia, ho visto la vera famiglia, questo amore per i figli, per Mauro, ed era bello assistere a tutto quello. Credo che, come ha detto lei anche in trasmissione, sia cambiato tantissimo nella sua vita. Ho notato tanta tristezza nei suoi occhi. E devo dire che mi dispiace perché le voglio bene, quindi io le auguro comunque tutto il meglio.

L’amicizia nata a Ballando con le stelle

Il legame tra Wanda Nara e Pasquale La Rocca nato a Ballando sembrava uno di quelli destinati a durare anche lontano dalle telecamere. “Quando mi hanno comunicato che avrei ballato con Wanda sono partito con un po’ di pregiudizi… All’inizio pensavo che mi sarei trovato davanti a una donna dai modi di fare da diva, magari capricciosa, come spesso è stata descritta dai giornali. Invece Wanda è stata una scoperta: è una persona molto sensibile, affabile, generosa. Tra noi è scattato subito un feeling, e infatti mi ha voluto fare conoscere tutta la sua famiglia”, aveva raccontato il ballerino solo un anno fa. Nel frattempo, però, le cose sono profondamente cambiate.