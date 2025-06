video suggerito

“Wanda Nara ha pianto a dirotto nel backstage, Milly Carlucci costretta a intervenire”, la rivelazione di Alberto Matano A La Vita in Diretta Alberto Matano ha rivelato un retroscena inedito sulla partecipazione di Wanda Nara all’ultima puntata di Sognando Ballando con le Stelle. Il conduttore ha spiegato che, prima di entrare in scena, la showgirl ha avuto un crollo emotivo dopo aver visto il filmato che riguardava l’ex marito Icardi e la sua famiglia. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Momento di difficoltà per Wanda Nara a Sognando ballando con le Stelle. Ospite dell'ultima puntata del 30 giugno, la showgirl ha pianto a dirotto nel backstage e la sua entrata in scena sarebbe stata a rischio. A raccontarlo Alberto Matano a La Vita in Diretta, anche giudice dello show di Milly Carlucci. A farla scoppiare in lacrime un filmato riguardante la famiglia e, in particolare, l'ex marito Mauro Icardi, con cui sta attraversando un divorzio piuttosto turboletno. Nel 2023, era stata lei a vincere l'edizione di Ballando con le Stelle in coppia con Pasquale La Rocca.

Cosa è successo nel dietro le quinte a Ballando con le Stelle

Nella puntata del 2 giugno de La Vita in Diretta, Alberto Matano ha rivelato un retroscena inedito sulla partecipazione di Wanda Nara all'ultima puntata di Sognando Ballando con le Stelle. Il conduttore ha spiegato che, prima di entrare in scena, la showgirl ha avuto un crollo emotivo dopo aver visto il filmato che riguardava l'ex marito Icardi e la sua famiglia: "Non appena ha visto il filmato di un anno fa con tutta la famiglia ha pianto a dirotto, quasi non riusciva a entrare in scena". A provare a consolarla, la conduttrice Milly Carlucci, che ha lasciato temporaneamente la diretta per aiutarla e calmarla.

La rivelazione sulla coppa vinta e le accuse di Selvaggia Lucarelli

L'esibizione di Wanda Nara a Ballando con le Stelle non è stata impeccabile, tanto che l'ex vincitrice si è giustificata poco dopo: "Io e Chiquito abbiamo provato appena due o tre ore". Il motivo è che la showgirl si trovava a Milano per dedicarsi ad altri impegni, così è stato il ballerino a raggiungerla in hotel e non viceversa: "Lui è anche venuto stamani in hotel per cercare di provare un po’, ma non c’erano gli spazi per farlo“. Selvaggia Lucarelli in giuria non le ha perdonato queste mancanze: "Dovevi andare tu in sala prove, non sei venuta qui gratis". Wanda Nara poi ha rivelato che, durante il divorzio da Mauro Icardi, l'ex marito si è tenuto la coppa vinta nel 2023.