Lorenzo Tano: "Voglio tre figli con Lucrezia Lando, papà Siffredi non vede l'ora. Ora non posso tornare in Italia" Lucrezia Lando e Lorenzo Tano sognano di costruire una famiglia. Ma se la ballerina di Ballando con le Stelle immagina il suo futuro in Italia, lui al momento non ha intenzione di lasciare Budapest, dove vive con i genitori Rocco Siffredi e Rozsa Tassi. "Mi piacciono le famiglie numerose, sogno tre figli. Mio papà non vede l'ora, ma al momento non posso lasciarlo", ha raccontato.

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano hanno le idee chiare sul futuro: vogliono costruire una famiglia insieme. I due sono una coppia da quando le loro strade si sono incontrare per la prima volta a Ballando con le Stelle più di un anno e mezzo fa. Da allora non si sono più lasciati e le voci di un possibile matrimonio sono diventate sempre più insistenti. La ballerina ha affidato alle pagine del settimanale Di Più una lunga lettera d'amore in cui esprime i suoi desideri più profondi, come quello di lasciare l'Ungheria e tornare a vivere in Italia con il fidanzato, per mettere qui radici. Lui, figlio di Rocco Siffredi e Rozsa Tassi, ha voluto rispondere.

La lettera di Lucrezia Lando a Lorenzo Tano

Lucrezia Tano vuole costruire una famiglia con Lorenzo Tano, come ha scritto nella lettera pubblicata da Di Più, ma guardando al futuro ha un desiderio ancora più profondo: tornate a vivere in Italia, in particolare in Veneto, dove è nata e cresciuta. "Io ti amo, vorrei costruire con te una famiglia, ma sento il bisogno di vivere questa realtà tornando dalle mie parti", ha spiegato la ballerina. E ha poi aggiunto: "Pur trovandomi bene insieme ai tuoi genitori, mi mancano i miei. E un giorno vorrei che nostro figlio potesse avere i nonni vicino".

La risposta di Lorenzo Tano: "Voglio tre figli, ma per ora non lascio Budapest"

Lorenzo Tano ha risposto alle parole della fidanzata, scegliendo di raccontare il suo pensiero sempre attraverso una lettera pubblicata da DiPiù. Il figlio di Rocco Siffredi ha spiegato di condividere con lei il desiderio di costruire una famiglia, che ha sempre immaginato numerosa:

Intorno a noi e al nostro amore ci sono mille aspettative e, in realtà, anche papi Rocco non vede l'ora che diventiamo genitori, perché desidera abbracciare la sua nipotina che tanto sogna e vuole.Te lo confesso senza troppi giri di parole, a me piacciono le famiglie numerose e sogno di avere non una, ma tre bambine. Sono disposto ad accettare anche maschietti, ma sul numero non transigo: vorrei avere tre figli.

Quando al matrimonio, Tano ha spiegato alla fidanzata che non riceverà mai "la classica proposta con con tanto di inginocchiamento e anello scintillante", pur precisando di amarla con tutto se stesso. Nonostante condividano una visione comune, il maggiore dei figli di Rocco Siffredi al momento non intende lasciare Budapest:

So quanto sei legata alle tue radici, ma naturalmente puoi tomare ogni volta che vuoi e lo stiamo già facendo, sia per impegni di lavoro sia per stare insieme alla tua famiglia. Italia e Ungheria sono a un soffio di distanza. Lo saranno anche quando arriverà la nostra prima bambina. I tuoi potranno venire a trovarci, come noi andremo da loro. Non ci sarà mai distanza vera dove c'e amore. Per ora, però, qui a Budapest ho il mio lavoro con papà, e non posso lasciarlo.

Non esclude però di potersi trasferire un domani, quando magari i genitori saranno in pensione o quando la loro futura figlia sarà più grande. "Fino ad allora possiamo vivere, scoprire, viaggiare e fare di Budapest il nostro punto di riferimento. Fidati di me. Lasciati andare anche a questo modo più fluido e un po pazza di vivere. Costruiamo una famiglia che viaggia, che scopre, che cresce libera. Poi, un giorno, magari ci fermeremo. Magari proprio in Italia", ha concluso Tano.