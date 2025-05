video suggerito

Lorenzo Tano concorrente dell’Isola dei Famosi, Lucrezia Lando in lacrime: “Mi lascia sola, è la prima volta” Lorenzo Tano sarà uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025. La fidanzata Lucrezia Lando ha raccontato sui social le ultime ore passate con il fidanzato, figlio di Rocco Siffredi, prima della partenza: “Ho già pianto, non voglio farlo ancora. Non siamo mai stati separati per così tanto tempo”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

Lorenzo Tano sarà un naufrago dell'Isola dei Famosi 2025. La sua partecipazione al reality di Canale 5 è stata ufficializzata oggi, 4 maggio, dal profilo ufficiale del programma. Il figlio di Rocco Siffredi e Rozsa Tassi è già volato in Honduras e starà lontano da casa per 2 mesi, se dovesse arrivare fino alla fine. In Italia, nel frattempo, la fidanzata Lucrezia Lando ha raccontato come ha vissuto la sua partenza: "Mi lascerà da sola, ho già pianto".

Lorenzo Tano si prepara alla partenza per l'Isola

Lucrezia Lando ha pubblicato su Youtbue un video che racconta l'ultimo giorno di Lorenzo Tano prima della partenza per l'Honduras. "Mi lascerà sola per un po' di tempo", ha spiegato la ballerina di Ballando con le Stelle. Il naufrago ha passato l'ultimo giorno in Italia tra shopping, amici e tanto cibo: "Sto mangiando come un animale, ho preso tutti i vestiti che mi serviranno per la sopravvivenza e sto gestendo un po' di cose perché starò via per due mesi".

Alla fine del video, la ballerina si mostra con le lacrime agli occhi e racconta: "Lorenzo è ufficialmente partito, io ho già pianto. Ho mille emozioni contrastanti tra loro, sono felice e impaurita, pensierosa. È la prima volta che ci separiamo per così tanto tempo". Lucrezia Lando soffre al pensiero di non poter stare accanto al fidanzato se ne avesse bisogno, ma è felice che lui possa fare questa esperienza: "Può solo fortificarlo e fortificarci. Sperando che possa resistere fino alla fine".

Il messaggio di Lucrezia Lando per il fidanzato

Oltre a un video che racconta le ultime 24ore passate insieme, Lucrezia Lando ha pubblicato su Instagram anche un messaggio per il fidanzato, augurandogli in bocca al lupo. "Che l’avventura abbia inizio. Buona fortuna al mio naufrago pazzo. Ti aspetto… (tra due mesi però) sempre qui. Ovviamente sapete già per chi tifare", ha scritto a corredo di alcune loro immagini di coppia.