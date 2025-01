Loris Karius si ‘separa’ da Diletta Leotta e si trasferisce in Germania: la reazione della conduttrice

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Diletta Leotta e Loris Karius si ‘ separano'. Il loro matrimonio non è arrivato al capolinea, ma si tratta di una lontananza lavorativa: il calciatore ha firmato un contratto con la squadra tedesca dello Schalke 04 e andrà a vivere in Germania, suo paese d'origine. La conduttrice di Dazn invece rimarrà in Italia, a Milano, con la figlia Aria. I due sono convolati a nozze lo scorso giugno e un anno fa, nel 2023, sono diventati genitori per la prima volta.

Diletta Leotta e Loris Karius si ‘separano'

Dopo un periodo lontano dal mondo del calcio, Karius ha ottenuto un nuovo accordo lavorativo. Il calciatore, in passato portiere del Newcastle, ha firmato un contratto con il club Schalke 04, che ha sede in Germania. Per questo motivo dovrà trasferirsi e lasciare l'Italia, tornando così nel suo paese d'origine. "Le trattative con i rappresentanti del club sono andate tutte molto bene e non vedo l'ora di allenarmi con la squadra", ha detto riguardo al suo nuovo impegno. Un cambiamento professionale che avrà delle conseguenze nella sua vita quotidiana, dal momento che per la prima volta dopo il matrimonio dovrà vivere lontano dalla moglie Diletta Leotta e dalla figlia Aria.

Come ha reagito Diletta Leotta alla notizia, il commento sui social

Dopo la notizia dell'ingaggio presso la squadra tedesca, Diletta Leotta ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto del marito con la maglia dello Schalke e ha scritto: "Orgogliosa di te". Una lontananza con cui dovranno fare i conti per la prima volta da quando sono diventati marito e moglie, ma che non sembrerebbe preoccupare nessuno dei due, dal momento che già in passato si sono trovati a vivere una ‘relazione a distanza'. Qualche mese fa, a Stasera c'è Cattelan la conduttrice aveva espresso il desiderio di vedere il calciatore in Serie A: "Spero che venga a giocare vicino Milano, perché è il mio centro di vita, possiamo arrivare pure a Como. Sarebbe splendido perché lui non ha mai giocato in Italia".