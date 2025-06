Lorella Cuccarini resta chiusa dalla sua camera in hotel, il video sul balcone: “Come rientro?” “Simpatico” inconveniente per Lorella Cuccarini, rimasta chiusa fuori dalla sua camera in hotel dalle donne delle pulizie che non si erano accorte fosse sul balcone. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

“Simpatico” inconveniente per Lorella Cuccarini, rimasta chiusa sul balcone della sua camera di hotel dalle donne delle pulizie che non si erano rese conto fosse all’aperto, pensando la conduttrice si trovasse fuori. La coach di canto di Amici si è divertita a raccontare la disavventura che l’ha vista protagonista. Non è la prima volta: Lorella, non raramente, condivide con i suoi follower i suoi momenti di vita privata, spesso concentrandosi sui momenti più divertenti ed energici delle sue giornate.

Il video postato su Instagram

È stata la stessa Lorella a condividere il video dell’episodio sui social. La conduttrice ha ripreso la sua camera di hotel dall’esterno per poi commentare l’accaduto: “Hanno pulito la camera ma non si sono resi conto che io stavo in balcone e mi hanno chiusa qui. Come rientro?”. Provvidenziale l’intervento del fratello che, avvertito da Lorella, è arrivato in suo soccorso per liberarla e permetterle di rientrare in camera.

La nuova vita social e televisiva di Lorella Cuccarini

Quella che Cuccarini sta vivendo è una nuova e fortunata era della sua carriera. La conduttrice, da qualche anno volto di Amici di Maria De Filippi nel ruolo di coach (prima di ballo, adesso di canto) ha ormai trovato in casa Mediaset la sua nuova dimensione. Diverse le proposte ricevute affinché tornasse in Rai ma Lorella ha preferito rimanere salda al posto che occupa su Canale5, riconoscendo il fatto di aver trovato un supporto e un’amica in De Filippi e di volere continuare con orgoglio a far parte delle sue produzioni. Anche l’utilizzo dei social è profondamente cambiato rispetto al passato. Da qualche tempo, è sua figlia a occuparsi dell’immagine social di Lorella e a curare i contenuti che posta sul suo profilo Instagram. Da qualche ora, infine, Cuccarini ha deciso di partire all’inseguimento del mercato discografico e, insieme a Riki, ha lanciato il singolo “Cha Cha Twist!”.