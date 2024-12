Lorella Cuccarini: “Amici è una seconda giovinezza. Debuttai in tv con una cicatrice sulla fronte, Baudo si arrabbiò”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Lorella Cuccarini è stata ospite di Verissimo nella puntata di domenica 22 dicembre. Direttamente dallo studio di Amici, la prof di canto ha parlato del suo ruolo nella scuola e di alcune esperienze vissute prima di arrivare in tv. Poi ha ricordato un incidente in cui è rimasta coinvolta a poche ore dal debutto nel programma Fantastico con Pippo Baudo.

Lorella Cuccarini e il ruolo ad Amici

"Come in tutte le famiglia si parla e si discute, non sempre si hanno gli stessi punti di vista", ha spiegato Cuccarini a proposito del suo ruolo di coach di canto nella scuola di Maria De Filippi, che oggi considera una seconda casa. "Ognuno cerca di far valere i propri punti di vista, è una seconda giovinezza. Sono sempre molto felice di questa esperienza, lavoro con i giovani, mi piace accompagnarli e proteggerli, per poi vedere quando spiccano il volo. È una grande soddisfazione", ha spiegato la prof. Lo scorso anno a vincere è stata proprio una sua allieva, Sarah Toscano, che sarà anche in gara al prossimo Festival di Sanremo.

L'incidente prima del debutto a ‘Fantastico'

A metà degli Anni Ottanta Lorella Cuccarini ha debuttato in tv al fianco di Pippo Baudo come showgirl nel programma Fantastico, per poi passare a Mediaset. Prima di quell'esperienza, ha raccontato a Silvia Toffanin, è rimasta coinvolta in un incidente stradale che le ha lasciato una cicatrice sulla fronte: "C'è stato un muretto che non hanno visto, io ero seduta dietro, non c'erano cinture di sicurezza. Andai a sbattere contro la testa del guidatore e mi feci uno squarcio. Lì per lì pensai di aver buttato via tutto nell'arco di pochissimi secondi".

Pur di non rinunciare alla tv e alla sua occasione, Cuccarini ha debuttato con un cerotto sulla fronte "per evitare che si vedesse la cicatrice". Poi ha anche cambiato pettinatura: "Ho fatto la frangia che non avevo, ebbi paura della reazione di Pippo. Non avevo il coraggio di dirgli cosa fosse successo. Mi fece un cazziatone, poi mi disse ‘adesso pensi solo al lavoro', una frase che mi fece concentrare".