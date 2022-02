Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono lasciati: “Non torna a casa da 20 giorni” A dare l’annuncio è la ballerina tramite i suo profili social. “Ci siamo lasciati, Nick non vede la bambina da 20 giorni”, racconta Lorella Boccia che starebbe vivendo da sola i primi mesi di amore con la piccola Luce nata ad ottobre.

A cura di Giulia Turco

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono lasciati. Secondo quanto racconta la ballerina tramite i suoi profili social, il loro amore sarebbe giunto al capolinea, in seguito ad una crisi degli ultimi mesi che non avrebbe trovato risoluzione. L'imprenditore figlio di Lucio Presta sarebbe lontano da casa da ormai quasi tre settimane, così lei ha deciso di rompere il silenzio circa il loro allontanamento. Poco più di tre mesi fa, la nascita della loro prima figlia Luce Althea.

L'annuncio di Lorella Boccia

Nelle ultime settimane la ballerina ha condotto una vita serena insieme alla sua piccola Luce. Inevitabile tuttavia per i suoi fan è stato notare l'assenza al suo fianco del marito Niccolò Presta, in genere sempre molto presente nella vita della coppia su Instagram. "Alcuni di voi hanno notato l’assenza di Nick sui miei social, ne avevo già parlato qualche settimana fa", ha deciso di raccontare Lorella Boccia dopo un a domenica casalinga. "Ci siamo allontanati, ci siamo lasciati. Non torna a casa da 20 giorni, non vede la bambina da 20 giorni. Credo non ci sia bisogno di aggiungere altro". Nel frattempo tutto tace sul fronte Presta, che su Instagram non è attivo da diversi giorni.

L'amore di Lorella Boccia e Niccolò Presta

Forse è presto per dire che il loro amore sia davvero giunto al capolinea e per questo occorrerà attendere la versione di Presta. Nel frattempo sembra chiaro che, a sorpresa, i due stavano attraversando una crisi che affonda le radici nei mesi successivi alla nascita della piccola, venuta al mondo lo scorso 21 ottobre. Durante la gravidanza era stata la stessa ballerina a raccontare ai suoi follower quanto Niccolò fosse premuroso con lei. Eppure, una volta diventati genitori, i due avrebbero perso l'equilibrio. Il loro amore è sbocciato nel 2016 e due anni dopo, durante un viaggio in Kenya, è arrivata la romantica proposta di matrimonio. Si sono sposati a Roma, il 1 giugno del 2019.