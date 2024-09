Logan Paul padre, è nata la prima figlia con la futura moglie Nina Agdal: come si chiama la bambina

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Logan Paul è diventato papà. Con un tenero scatto su Instagram, lo Youtuber e wrestler ha annunciato la nascita della prima figlia, avuta con la compagna Nina Agdal. Ad aprile l'annuncio della gravidanza, mentre a luglio 2023 la romantica proposta di matrimonio (non ancora celebrato) sul Lago di Como. La piccola si chiama Esmé.

L'annuncio della nascita della prima figlia

Con un post su Instagram, pubblicato nella giornata del 29 settembre, Logan Paul e la futura moglie Nina Agdal hanno annunciato la nascita della loro prima figlia. "Esmé Agdal Paul è entrata in chat", hanno scritto simpaticamente come didascalia di alcuni scatti di famiglia. Nel primo i tre si stringono vicini, con la modella ancora in ospedale dopo il parto. Poi un video in cui la neo mamma, fitness and health coach, mostra per la prima volta il viso della piccola, appoggiata al suo petto. La notizia della gravidanza era stata resa nota lo scorso aprile, sempre con un post pubblicato sui social.

La storia d'amore e la proposta di matrimonio

Logan Paul e Nina Agdal si sono incontrati per la prima volta a un evento a New York, come aveva raccontato la modella al Daily Front Row: "Ho scoperto che era lì e il mio istinto stava urlando che dovevo salutarlo". Non molto tempo dopo era arrivata l'ufficialità del rapporto sui social con un romantico scatto. A maggio dello scorso anno avevano festeggiato il loro primo anniversario di fidanzamento. Per l'occasione, lo Youtuber aveva pubblicato una loro foto su Instagram, scrivendo: "Un anno molto speciale con la mia regina danese". Nina Agdal ha 29 anni e di professione è una fitness and health coach, seguita da quasi 2milione di follower su Instagram. A luglio 2203 era arrivata la romantica proposta di matrimonio sul Lago di Como.