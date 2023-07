L’ex moglie di Elon Musk Talulah Riley annuncia il fidanzamento con Thomas Brodie Sangster Talulah Riley si è fidanzata ufficialmente con Thomas Brodie-Sangster: con un post su Twitter ha annunciato la lieta notizia. I due si sono conosciuti sul set di Pistols due anni fa: per lei è il primo fidanzamento ufficiale dopo il matrimonio con Elon Musk.

A cura di Gaia Martino

Talulah Riley si è fidanzata ufficialmente con Thomas Brodie-Sangster. La coppia di attori con un post condiviso sui profili social hanno annunciato la romantica notizia: "Sono molto contenta di annunciarvi che dopo due anni di frequentazione, io e Thomas ci siamo fidanzati". Si sono conosciuti sul set di Pistol, la serie su Disney+ che li vede entrambi nel cast: è la prima storia che lei rende pubblica dopo la separazione da Elon Musk.

L'annuncio di Talulah Riley e Thomas Brodie-Sangster

L'attrice britannica Talulah Riley – che ha recitato in film di successo come Orgoglio e Pregiudizio del 2015, Inception e Thor The Dark World – con un tweet ha annunciato il fidanzamento con Thomas Brodie Sangster. Si sono conosciuti due anni fa sul set di Pistol, la serie di Disney+ basata sulla storia dei Sex Pistols nella quale Riley interpreta la stilista Vivienne Westwood, mentre lui il controverso manager della band Malcolm McLaren. "Felice di annunciare che io e Talulah siamo fidanzati. L'amore è tutto intorno" ha scritto lui su Instagram nelle ultime ore.

Thomas Brodie-Sangster è principalmente noto per i suoi ruoli in film come Love Actuallly – L'amore davvero, Tata Matilda, La fuga e poi nelle serie tv di successo come Il trono di Spade e La regina degli scacchi.

Il matrimonio tra Talulah Riley e Elon Musk

Stando a quanto riporta Independen.co.uk, Elon Musk avrebbe fatto le congratulazioni alla sua ex, Talulah Riley, per il nuovo fidanzamento. I due sarebbero rimasti in buoni rapporti dopo il doppio matrimonio durato prima dal 2010 al 2012, poi dal 2013 al 2016. Elon e Talulah si sono sposati due volte, si legge sul tabloid statunitense. Fu lei a spiegare il perché sono convolati a nozze nuovamente dopo la prima separazione: "Sembrava sciocco stare insieme da "non sposati" dopo essere stati sposati. Era un'abitudine, in quel momento, per logica, aveva senso".