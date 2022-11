L’ex di Michelle Hunziker Giovanni Angiolini frequenta Roberta Morise, gossip su una cena sospetta Secondo Alberto Dandolo, che ne scrive nella sua rubrica di gossip del settimanale Oggi, il chirurgo Giovanni Angiolini e Roberta Morise sarebbero stati paparazzati durante una cena sospetta in un noto locale di Roma. La conduttrice ha da poco superato il tradimento del suo ex Giulio Fratini.

A cura di Giulia Turco

Il gossip, come l’amore, fa giri immensi. Dopo le voci sul presunto flirt tra Tomaso Trussardi e una corteggiatrice di Uomini e Donne, smentite dal diretto interessato, a finire sotto ai riflettori delle cronache rosa questa volta è un altro ex compagno di Michelle Hunziker. Si tratta della sua ultima fiamma, durata il tempo di un’estate, Giovanni Angiolini.

Roberta Morise avvistata a cena con Giovanni Angiolini

Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, il bel chirurgo di 41 anni che ha un passato televisivo da concorrente del Grande Fratello, starebbe frequentando Roberta Morise. La conduttrice, storica ex compagna di Carlo Conti, ha superato solo di recente la delusione incassata da Giulio Fratini, il giovane imprenditore che attualmente fa coppia con Elisabetta Gregoraci. Secondo Alberto Dandolo, che ne scrive nella sua rubrica di gossip sul settimanale, il chirurgo Giovanni Angiolini e Roberta Morise sarebbero stati paparazzati durante una cena sospetta in un noto locale di Roma. Gli atteggiamenti, neanche a dirlo, sarebbero stati particolarmente confidenziali.

Ha superato il tradimento di Giulio Fratini

Lo scorso luglio era stata proprio Roberta Morise ad ufficializzare la rottura con Giulio Fratini rivelando che tra i motivi che hanno portato ad una chiusura definitiva dopo un anno e mezzo di amore c’era stato anche un tradimento: “So che le relazioni possono vivere alti e bassi, ma ho resistito. Alla fine però è arrivato anche un tradimento da parte sua Non lo commento, ma ho capito che devo imparare ad essere meno buona”. Dal canto suo invece, Giovanni Angiolini non ha mai parlato apertamente della storia vissuta con Michelle Hunziker, nonostante le foto della loro estate tra Milano, Parigi e la Sardegna abbiano raccontato un flirt non poco passionale.