Le gemelle siamesi Abby e Brittany Hensel sono diventate mamme: hanno due teste distinte e un solo corpo

Abby e Brittany Hensel mamme per la prima volta. Le due donne, 35 anni, originarie del Minnesota, sono gemelle dicefale siamesi: hanno due teste separate ma condividono il corpo e tutti gli organi vitali, compresi quelli riproduttivi. Con un video pubblicato su TikTok, hanno reso pubblica la nascita del loro primo figlio, di cui al momento non si conosce il sesso. Sulla gravidanza e sul parto hanno scelto di mantenere la totale riservatezza.

Nell'omonimo documentario Abby and Brittany, le gemelle avevano parlato della loro storia e del desiderio di diventare mamme, pur precisando: "Non abbiamo ancora pensato a come funzionerà". Abby e Brittany Hensel sono una delle poche coppie al mondo di gemelle dicefale, che hanno due teste diverse ma condividono il corpo e tutti gli organi, compresi quelli riproduttivi. Le 35enni hanno deciso di mantenere segreta la loro gravidanza, senza condividere sui social nessun dettaglio riguardo agli ultimi mesi e al parto. Le neo mamme hanno deciso di rendere pubblica la notizia con alcune foto su TikTok, che le mostrano con il loro bebè (di cui non si conosce il sesso) in una culla. Nel 2021 Abby Hensel si era sposata con Josh Bowling, infermiere e veterano dell'esercito.

La loro storia e il matrimonio di Abby

Le gemelle Hensel sono nate nel marzo 1990 in Minnesota e la loro condizione è molto rara: sono siamesi dicefale, hanno due teste distinte e un unico corpo. Abby controlla la parte destra, mentre Brittany quella sinistra. Al momento della nascita, i genitori Patty e Mike decisero di non sottoporle al delicato intervento di separazione perché considerato troppo rischioso. La loro storia è presto diventata pubblica e a soli sei anni sono apparse per la prima volta in tv ospiti del The Oprah Winfrey Show. Diversi anni più tardi, raccontarono la loro quotidianità nell'omonimo documentario Abby e Brittany, prodotto da TLC. Nel marzo 2024, sui social, resero pubblica la notizia del matrimonio: Abby ha sposato ufficialmente Josh Bowling ed è diventato suo marito.