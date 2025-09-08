Mistero sulla maternità delle gemelle siamesi Hensel, il marito di Abby: “Non siamo stati noi a dare la notizia”

Josh Bowling ha rotto il silenzio sulla maternità delle gemelle siamesi Hensel. L’uomo, sposato con Abby dal 2021, ha rivelato che l’account TikTok (il primo che ha diffuso la notizia della gravidanza e del parto) è falso: “Non sappiamo chi lo gestisca”.

Josh Bowling ha rotto il silenzio sulla maternità delle gemelle siamesi Hensel. L'uomo, sposato dal 2021 con Abby, ha parlato per la prima volta delle notizia circolata di recente sui social, che ha alimentato diverse curiosità e speculazioni. A diffonderla è stato un account TikTok con il loro nome (Abby e Brittany Hensel), che aveva pubblicato alcuni scatti delle donne con un bambino. In realtà, però, il profilo sarebbe falso e la maternità rimarrebbe ad oggi non confermata con certezza.

Cosa ha detto Josh Bowling sulla gravidanza delle gemelle Hensel

Dopo le notizie circolate nelle ultime settimane, Josh Bowling ha deciso di rompere il silenzio sulla gravidanza delle gemelle Hensel. L'uomo, marito di Abby dal 2021, ha raccontato che l'account TikTok che ha diffuso la notizia della nascita del bebè sarebbe in realtà falso. "Non sappiamo esattamente chi lo gestisca, ma credo qualcuno che ha scaricato una quantità significativa di foto dall'account Facebook di mia madre. Hanno iniziato a usare foto disponibili sui media, posso garantire con certezza che non siamo stati noi", ha spiegato a People. Ha anche precisato che Abby e Brittany non hanno mai avuto un account TikTok, mentre il profilo Facebook delle due donne è privato da tempo.

La maternità di Abby e Brittany Hensel

Nonostante si sia esposto pubblicamente per la prima volta e pur comprendendo "l'interesse" riguardo la sua vita privata, Josh Bowling non ha voluto confermare o smentire la notizia del parto di Abby e Brittany Hensel. Al momento, quindi, non è chiaro con certezza se abbiano accolto in famiglia il loro primo bebè, nonostante le foto che circolano sui social e in rete. Bowling, veterano dell'esercito, ha sposato Abby nel 2021, anche se gli scatti del loro grande giorno sono comparsi soltanto nel 2024. Vive in Minnesota insieme a loro, insegnanti di scuola elementare. La vita quotidiana delle due 35enne è raccontata nell'omonimo documentario Abby e Brittany, dopo che la loro storia ha attirato l'attenzione dei media.