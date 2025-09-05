Le gemelle siamesi Abby e Brittany Hensel hanno avuto un bambino: ecco chi delle due è la madre biologica

Abby e Brittany Hensel sono di recente diventate mamme. Le gemelli siamesi, 35 anni, originarie del Minnesota, hanno due teste separate ma lo stesso corpo e organi, compresi quelli riproduttivi. Ma chi delle due è riconosciuta come madre biologica del bambino (di cui non si conosce il sesso) ? Ecco come potrebbe funzionare legalmente.

La notizia della gravidanza delle gemelle siamesi Abby e Brittany Hensel continua a suscitare curiosità. Le due donne, 35 anni, originarie del Minnesota, hanno due teste distinte ma condividono lo stesso corpo e organi, compresi quelli riproduttivi. Su TikTok hanno condiviso alcuni scatti con un bebè, definendosi "benedette" e confermando di fatto di essere diventate mamme. Ma, ufficialmente, chi delle due viene legalmente riconosciuta come tale? Nel 2021 Abby era convolata a nozze con il veterano dell'esercito Josh Bowling, mentre ad oggi Brittany sarebbe single.

Chi tra Abby e Brittany potrebbe essere legalmente madre: la spiegazione

A provare a fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato il Daily Mail, che ha contattato l'avvocato civile e penale Everett Lupton. Chi tra Abby e Brittany Hensel, vista la loro rara condizione di gemelle siamesi dicefale, viene riconosciuta legalmente come madre biologica del bebè? Le due donne avrebbero davanti a loro diverse strade, a cominciare da quella della ‘condivisione': "Potrebbero dividere la maternità ufficiale se lo desiderassero". Così come molti altri aspetti della loro vita, le neo mamme potrebbero scegliere di essere entrambe madri biologiche del bebè (di cui non si conosce il sesso o il nome). Il Revised Uniform Parentage Act del 2017 lascia precisamente al giudice la facoltà di designare più di due genitori legali nel caso in cui limitare il numero dei figli a due sarebbe "dannoso", fa sapere l'avvocato.

Tuttavia, lo stato del Minnesota in cui vivono non prevederebbe questa possibilità, come ha spiegato l'avvocato: "Il sistema informatico per la registrazione delle nascite considera la gravidanza come un evento che riguarda una sola persona". Questo, quindi, significherebbe che una sola tra Abby e Brittany potrebbe essere riconosciuta legalmente come madre biologica del bambino. Al momento però nessuna delle due si è espressa a riguardo.

Leggi anche Le gemelle siamesi Abby e Brittany Hensel sono diventate mamme: hanno due teste distinte e un solo corpo

La vita delle gemelle siamesi Abby e Brittany Hensel

Le gemelle Hensel sono nate nel marzo 1990 con due teste distinte e un solo corpo, di cui Abby controlla la parte destra mentre Brittany quella sinistra. Al momento della nascita, i genitori Patty e Mike decisero di non sottoporle al delicato intervento di separazione perché considerato troppo rischioso. La loro storia è presto diventata pubblica e a soli sei anni sono apparse per la prima volta in tv ospiti del The Oprah Winfrey Show. Come hanno raccontato nel loro documentario, oggi sono insegnanti in una scuola elementare e hanno vite sentimentali separate, nonostante la loro rara condizioni. Abby Hensel, infatti, nel 2021 è convolata a nozze con Josh Bowling e il matrimonio è stato riconosciuto legalmente. Quando a Brittany invece sarebbe single, anche se non si hanno notizie precise a riguardo perché è un argomento di cui ha scelto di non parlare-almeno per il momento- pubblicamente.