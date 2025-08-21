Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi sono diventati genitori: l’annuncio dell’adozione

Millie Bobby Brown e il marito Jake Bongiovi sono diventati genitori. I due hanno annunciato di aver accolto questa estate nella loro famiglia, la bambina che hanno adottato.

L'annuncio dell'adozione

Al momento nessuna foto che li ritrae insieme e che mostri la famiglia formata dalla giovane attrice, star di Stranger Things e Jake Bongiovi, che ha sposato ad ottobre dello scorso anno. Nel post condiviso da entrambi i neo genitori si legge:

Quest’estate abbiamo accolto la nostra dolce bambina tramite adozione. Siamo estremamente felici di intraprendere questo meraviglioso nuovo capitolo della genitorialità, con pace e riservatezza. E poi siamo diventati 3. Love, Millie e Jake Bongiovi.

Prima di questo annuncio, i due non avevano parlato dell'idea di allargare la loro famiglia attraverso l'adozione, sebbene l'attrice non avesse mai escluso la possibilità di diventare madre. Il post non può essere commentato, probabilmente per evitare che vi siano commenti poco piacevoli, che quindi rovinino un momento così importante per la coppia.

Le polemiche contro Millie Bobby Brown

Da qualche tempo, infatti, Millie Bobby Brown che è diventata famosa grazie al ruolo di Undici nella serie Netflix Stranger Things, arrivata alla sua ultima stagione, è stata più volte criticata per il cambiamento subito negli anni. La giovane interprete ha appena 21 anni, ma le sue prime apparizioni sul piccolo schermo risalgono a quando era poco più che una ragazzina, la sua crescita secondo alcuni fan è stata dirompente, tanto che in molti l'hanno accusata di voler apparire più matura della sua età, esasperando i suoi connotati e cancellando quello che era il suo aspetto, magari ricorrendo anche alla chirurgia plastica. lo aveva detto lei stessa in un video pubblicato sui social: "Non mi scuserò per essere cresciuta" sottolineando così la natura dei commenti sgradevoli ricevuti.