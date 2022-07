Lasciata da Marco Melandri, Manuela Raffaetà bacia un altro pilota: “Mi sento libera” Manuela Raffaetà, ex compagna lasciata da Marco Melandri subito dopo l’Isola dei famosi, è stata fotografata accanto a un altro pilota, Luca Salvadori. Lei conferma il flirt: “Mi sento libera”.

A cura di Stefania Rocco

Era stata lasciata da Marco Melandri subito dopo il rientro di lui dall’Isola dei famosi e adesso Manuela Raffaetà ha deciso di voltare pagina. A scoprirla in compagnia di un altro uomo è stato Mowmag che l’ha raggiunta per la conferma del presunto flirt in corso. L’altra parte di questa coppia a sorpresa, infatti, non è sconosciuta. Si tratta di Luca Salvadori, che come Melandri è un pilota di moto. “Luca è un amico, non un fidanzato. Sono concentrata su mia figlia”, si schermisce inizialmente lei che non era abituata a tanta attenzione mediatica ma che si è ritrovata, suo malgrado, a rivedere il concetto di “privacy” dopo l’Isola dei famosi. Al reality ha partecipato il suo ex compagno ma, anche a causa della crisi di coppia della quale i due hanno parlato in tv, l’attenzione del pubblico si è inevitabilmente concentrata su Manuela. Che adesso si ritrova a pagarne il prezzo.

Manuela Raffaetà: “Bacio? Prima o poi doveva capitare”

Manuela e Luca sono stati fotografati in atteggiamenti intimi e quando le si fa notare che ci sarebbe stato un bacio, la donna conferma: “C’era vicinanza ma ci siamo visti solo una volta. Bacio? Prima o poi doveva capitare. Non posso restare ad aspettare Marco”. Poi ha precisato: “Ma siamo amici. Siamo tutti e due single e abbiamo passato una buona serata. Avevo dichiarato che sto voltando pagina e l’ho fatto. Sono una persona libera e posso fare quello che voglio. Ci sono dei corteggiatori per i quali, quando la bimba è tranquilla, posso ritagliarmi dello spazio anche da donna e non solo da mamma”. Una versione dei fatti confermata anche da Salvadori: “Come molti ben sanno io non sono fidanzato. Frequento un po’ di ragazze e c’è stato questo incontro. Ma io sono assolutamente libero”.

Manuela, ex compagna di Marco Melandri

Le accuse a Marco Melandri: “Dopo l’Isola è tornato dall’altra”

Manuela è single e lo è dal momento in cui è finita la partecipazione di Marco Melandri all’Isola dei famosi. Quando il pilota era ancora un concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi, aveva reso nota la crisi vissuta un anno fa con la compagna. Avevano deciso di allontanarsi e, proprio in quel periodo, Marco aveva conosciuto un’altra donna che è stata per un periodo la sua compagna. Poi il riavvicinamento a Manuela e il proposito di rimettere insieme la famiglia. “Mia figlia è la cosa più importante”, aveva specificato lui. Ma il rientro in Italia avrebbe riacceso la passione per l’altra, come raccontato dalla modella in risposta ai suoi fan: