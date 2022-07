Le vacanze di Vanessa Bryant in Italia: il tour dei luoghi dove è cresciuto il marito Kobe Vanessa Bryant si concede lunghe settimane di relax in Italia insieme alle figlie Natalia, Bianka e Capri, ricordando i posti amati anche dal marito Kobe negli anni in cui ha vissuto in Italia.

A cura di Ilaria Costabile

Molti sono i personaggi famosi che approfittano dell'estate per concedersi un lungo periodo di vacanza in Italia, ammirando le bellezze del nostro Paese, tra una passeggiata e l'altra, non manca il tempo di scattare qualche foto, come quelle che ha pubblicato Vanessa Bryant sul suo profilo Instagram, per documentare queste settimane trascorse tra Calabria, Sicilia e Campania con le figlie Natalia, Bianka e Capri. La moglie dell'ex campione di basket, scomparso in un tragico incidente nel gennaio 2020, ha scelto per le sue vacanze dei luoghi particolarmente cari al marito che, infatti, ha vissuto in Italia per diversi anni.

Il viaggio in Italia di Vanessa Bryant

Risale ad una settimana fa il post in cui Vanaessa Bryant mostra alcune foto di Reggio Calabria, con le piccole della famiglia, ovvero Bianka e Capri che si divertono a sorridere e mettersi in posa, scrivendo accanto agli scatti: "Ho visitato Reggio Calabria la città in cui mio marito ha vissuto quando aveva otto anni". A queste foto se ne aggiungono altre in cui si ripercorrono tutte le tappe della famiglia Bryant in sud Italia, arrivata in Sicilia per prendere parte alle sfilata di Dolce e Gabbana ad Ortigia, dove infatti non sono mancati personaggi noti nel mondo dello showbusiness e cari anche alla maison di moda. Da Siracusa a Noto dove ad attenderle c'era un omaggio di Dolce e Gabbana, passando per Taormina arrivando a Caltagirone e concedendosi un tuffo a Panarea. Dal mare della Sicilia, poi, si passa a quello blu dell'Isola di Capri, che è il nome anche dell'ultima figlia della coppia, nata nel 2019 e che era uno dei posti preferiti da Kobe. Ovviamente, da qui, non poteva mancare un passaggio per la costiera con tappa obbligatoria a Positano e Amalfi.

Natalia Bryant, Bianca, Vanessa e Capri Bryant fonte Instagram

L'amore di Kobe Bryant per l'Italia

Un viaggio all'insegna del relax, del lusso, ma anche di momenti unici da trascorrere in famiglia. Solo qualche mese fa, ad aprile, Vanessa Bryant condivideva un post in cui ricordava quello che sarebbe stato il 21esimo anniversario di matrimonio con il grande campione di basket. L'amore nei confronti del marito è sempre rimasto intatto, ancor di più dopo il tragico incidente che ha provocato la sua morte, insieme a quella della figlia Gianna che si trovava con il padre sull'elicottero poi distrutto. Per Kobe Bryant l'Italia era una seconda casa, è arrivato a soli 6 anni nel nostro Paese ed è qui che ha imparato i primi rudimenti del basket, divenendo nel tempo un campione e pur trasferendosi in America, ha sempre mantenuto vivo il ricordo dei suoi anni italiani.