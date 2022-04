Vanessa Bryant ricorda il marito Kobe nel 21esimo anniversario di matrimonio: “Ti amo per sempre” “Ti amo per sempre, piccolo. Buon anniversario, Kobe Bryant. 21”. Così la moglie del campione scomparso il 26 gennaio 2020, nel 21esimo anniversario del loro matrimonio.

Vanessa Bryant ha ricordato il suo defunto marito, la leggenda del basket, Kobe Bryant. Un post molto toccante nel lunedì di Pasquetta, il giorno che avrebbe significato il 21esimo anniversario di matrimonio per la coppia. La vedova, oggi 39 anni, ha reso omaggio a Kobe condividendo una vecchia foto – lontana dai tempi dell'alta definizione digitale, infatti è sgranata – dove lei lo abbraccia alle spalle. La didascalia che accompagna la foto: "Ti amo per sempre, piccolo. Buon anniversario, Kobe Bryant. 21". Il post è stato commentato da tanti amici e stelle americane, da Kerry Washington a Khloé Kardashian.

L'attività filantropica

Vanessa Bryant dirige la Mamba & Mambacita Sports Foundation, in onore a suo marito Kobe e a sua figlia Gianna, morta con lui all'età di tredici anni nel tragico incidente a bordo dell'elicottero di proprietà del giocatore dei Lakers. Soprattutto attraverso le numerose attività filatropiche, tutte legate alla cultura dello sport e del basketball, Vanessa Bryant tiene viva la memoria del campione e dello loro figlia. Tra le attività, anche la possibilità di aiutare i bambini che non hanno possibilità di studiare e allenarsi. Vanessa ha anche raggiunto un accordo esclusivo con la Nike per creare un abbigliamento speciale in onore di Kobe e Gianna: i proventi saranno destinati alla fondazione.

La morte di Kobe e Gianna Bryant

Il 26 gennaio 2020 è un giorno nefasto per tutti gli sportivi, il giorno in cui Kobe Bryant e sua figlia Gianna, e altre sette persone, persero la vita a bordo dell'elicottero di proprietà del giocatore, il Sikorsky S-76B. Il velivolo precipitò a Calabasas, alle 9.47 del mattino. L'incendio fu spento alle 10.30, la morte di tutti i passeggeri fu confermata in quel momento. Tra i motivi dello schianto, la nebbia fitta di quel giorno.

https://www.instagram.com/p/CcfoswtrwIF/