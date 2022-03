Marco Melandri prima dell’Isola fa chiarezza sulla vita privata: “Dovevo liberarmi da questo peso” Prima di partire per l’Isola dei Famosi 2022, Marco Melandri ha voluto fare chiarezza su alcuni rumors circolati sulla sua vita privata, che sostenevano vivesse da separato in casa con la moglie Manuela Raffaetà e avesse una storia con un’altra donna. In realtà la situazione è diversa e l’ex pilota l’ha spiegato via Instagram.

Macro Melandri sarà uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi 2022, in partenza lunedì 21 marzo su Canale 5. L'ex pilota di moto Gp è pronto a mettersi alla prova in Honduras, ma prima ha voluto fare chiarezza su alcuni rumors circolati sulla sua vita privata, che sostenevano vivesse da separato in casa con la compagna e avesse una storia con un'altra donna. Per spiegare come stanno realmente le cose ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram.

Il post Instagram

L'ex pilota ha voluto mettere a tacere alcune voci sul suo matrimonio, che si sono fatte strada sui social negli ultimi giorni. Secondo questi rumors, ad oggi Melandri vivrebbe da separato in casa con la moglie Manuela Raffaetà, mamma di sua figlia, e avrebbe una relazione con un'altra donna. Lui, però, ha spiegato che questa versione non corrisponde alla realtà, o almeno non del tutto. Il futuro naufrago dell'Isola dei Famosi, in un lungo post su Instagram, ha ammesso di aver avuto una relazione con un'altra donna, di cui non ha voluto rivelare il nome, ma che risale al periodo in cui il matrimonio con la moglie si era interrotto. Sul suo profilo ha postato due foto, una con moglie e figlia e l'altra con la donna con cui ha avuto una storia, scrivendo:

Pag.1 Da 15 mesi non postavo una foto di famiglia. Pag. 2 una foto con AM la ragazza con cui ho avuto una storia nel 2021. Fine 2020 non è segreto, con la Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia… Nel mentre ho conosciuto una ragazza, AM (non taggo e non faccio nomi per privacy ) ed è nata una storia, non una semplice frequentazione. Manuela era a conoscenza di tutto, ho sempre sostenuto che la verità paga sempre…

Per la prima volta, Melandri ha deciso di parlare apertamente di quanto successo al suo matrimonio, di liberarsi di questo "peso", spiegando anche che alla fine ha scelto di riunire la famiglia, lasciandosi alle spalle la storia con l'altra ragazza:

[…] Ho rimesso la mia vita in ordine partendo dalla priorità assoluta, mia figlia…La Manu dopo un suo percorso non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano anzi che entrare in conflitto anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia. AM una ragazza brillante, dal QI decisamente superiore al mio è stata una compagna di viaggio fantastica, le auguro tutto il bene possibile e non smetterò mai di scusarmi per non averle dato ciò che meritava… Avevo bisogno di liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita… Non so se sia debolezza o coraggio, ma credo che la sincerità in fondo paghi sempre. Ora sono pronto per una nuova sfida con me stesso!!

L'amore tra Melandri e Manuela Raffaetà

Dal 2005 Marco Melandri è legato a Manuela Raffaetà, modella, originaria di un paesino in provincia di Trento. I due si sono incontrati per la prima volta al Motorshow di Bologna, dove lei ha lavorato come modella. Per anni, infatti, è stata la "umbrella girl" del pilota. Insieme hanno avuto anche una figlia, Martina, che oggi ha 8 anni. Nel 2020 Melandri ha ufficialmente annunciato il ritiro dalle competizioni ed è proprio in quell'anno, come ha scritto via Instagram, che i due hanno deciso di prendersi una pausa e lui ha avuto una relazione con un'altra ragazza, dall'identità misteriosa, ora capitolo archiviato.