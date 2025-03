video suggerito

L'appello di Giucas Casella a Maria De Filippi: "Fammi venire a Uomini e Donne, Tina Cipollari è mia" Giucas Casella ha lanciato un appello a Maria De Filippi: "Fammi venire a Uomini e Donne, voglio riconquistare Tina Cipollari, è mia". Il noto prestigiatore è pronto a tutto per riavere la storica opinionista, ora anche tronista, nella sua vita. Ed è convinto che, se lo vedesse nel programma, lei lascerebbe tutto per lui.

A cura di Elisabetta Murina

Giucas Casella non si arrende. Il noto prestigiatore ha lanciato un appello a Maria De Filippi per riconquistare il cuore di Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne ora anche tronista del programma. Tra i due, stando alla sua versione, in passato ci sarebbe stato un flirt. Quindi ora il mago è pronto a tutto per riaverla nella sua vita, con una certezza: "Se mi vedesse, lascerebbe il trono per stare con me".

Giucas Casella vuole riconquistare Tina Cipollari

"Fammi venire in studio. Sono pronto a corteggiare la vamp con la certezza che, se mi vedesse, mollerebbe il trono per lasciare il programma con me", ha detto al settimanale Nuovo Tv Giucas Casella, rivolgendosi a Maria De Filippi. Il noto prestigiatore della tv è pronto a rimettersi in gioco per conquistarla, con la certezza che per lui lascerebbe Uomini e Donne. "Vedo già la scena di noi due che abbandoniamo lo show sotto una romantica pioggia di petali di rosa", ha infatti aggiunto.

Casella non teme neanche la ‘concorrenza', vale a dire gli altri pretendenti di Cipollari, e non ha nemmeno paura delle richieste avanzate dalla tronista, la quale ha ammesso di volere un uomo stabile dal punto di vista economico: "Credo che in amore sia molto più importante la passione del conto in banca. Se poi ci sono anche i soldi, meglio! Ma non sono certo fondamentali per creare un saldo rapporto di coppia, uno di quelli destinati a durare nel tempo". Poi ha ribadito: "I corteggiatori che si sono presentati con orologi importanti, auto di lusso e ville sparse in giro per il mondo, nelle località più esclusive, stanno solo perdendo tempo: Tina è mia!".

Il rapporto tra Giucas Casella e Tina Cipollari

Giucas Casella aveva raccontato di aver avuto, circa 20 anni fa, una storia di qualche mese con la tronista, con la quale c'era stata una vacanza in Sicilia e anche una passionale alle Maldive."Siamo anche stati in vacanza a Cefalù. Poi siamo stati insieme alle Maldive e ricordo una scena bellissima in cui usciva dall’acqua. Sono felice che lei non abbia smentito, di lei posso solo dire cose belle", aveva raccontato al settimanale Nuovo Tv. Una versione però mai confermata dalla diretta interessata, che aveva affrontato l'argomento proprio a Uomini e Donne, spiegando: "C'è sempre stata un'amicizia affettuosa, nient'altro. Una sera, un mese e mezzo fa, ci siamo incontrati in un locale, non eravamo soli. Facciamo un brindisi e mi dice ‘ti ricordi di quando siamo stati alle Maldive? Sei uscita dall'acqua come una dea'. Non confermo e non smentisco".