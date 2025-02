video suggerito

Mario Cusitore beccato a baciare un'ex tronista di Uomini e Donne. Lui nega, ma lei chiama in studio: "È tutto vero" Gianni Sperti ha riportato in studio, a Uomini e Donne, una segnalazione su Mario Cusitore: avrebbe baciato Nicole Santinelli, ex tronista del 2023. Lui nega, ma lei telefona in studio e conferma tutto. La reazione del Cavaliere.

A cura di Sara Leombruno

Mario Cusitore è stato uno dei protagonisti della puntata di Uomini e Donne del 25 febbraio. Gianni Sperti ha informato la produzione e il pubblico di aver ricevuto una segnalazione sul Cavaliere: di recente sarebbe stato visto in discoteca, mentre baciava Nicole Santinelli, ex tronista del dating-show di Maria De Filippi. Il napoletano ha negato tutto, ammettendo solo di essere stato lì presente insieme alla ragazza, ma che tra i due non sia successo niente. Quest'ultima, però, al telefono con Gianni Sperti fornisce una versione completamente diversa.

La segnalazione di Gianni Sperti

Gianni Sperti aveva riportato già nel corso della puntata andata in onda ieri la segnalazione sul cavaliere e su Nicole Santinelli, ex tronista dell'edizione 2023. A quanto pare in discoteca i due non solo si sono conosciuti, ma si erano anche scambiati un bacio, negato da Cusitore con fermezza. Nicole, però, collegata in telefonata con Sperti, fornisce la sua versione dei fatti. "Mi è arrivata una segnalazione che dice di aver visto te e Mario in discoteca che vi baciavate". Nicole ha risposto: "Sì, confermo, c'è stato un bacio".

La reazione di Mario Cusitore

Mario Cusitore ha subito preso parola: "Decantano tanto di essere brave, poi fanno le cose e poi sei tu il pezzo di me**a". Per poi continuare: "Mi prendo le mie responsabilità, mi ha detto delle cose in discoteca, è scappato questo avvicinamento ma poi siamo tornati indietro. Non è tutto vero". Il Cavaliere ha risposto alle accuse di Gianni Sperti, che l'ha accusato di essere stato scorretto nei confronti della produzione: "Lei è stata sincera e tu per pulirti la faccia, parli male di lei", le parole dell'opinionista. Dal canto suo, Mario sostiene di essere rimasto in amicizia con lei: "Non c'è stata una storia, non c'è stato niente". Cusitore ha quindi deciso di abbandonare il programma.

Richiamata da Maria De Filippi, Santinelli ha fornito ulteriori dettagli: "Non è successo niente oltre al bacio, da parte mia non c'era volontà, credo nemmeno da parte sua. Non abbiamo avuto modo di proseguire".