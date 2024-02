La vita privata di John Travolta: il lutto per la morte della moglie Kelly Preston e del figlio Jett Gli ultimi anni di John Travolta sono stati segnati dalla morte del figlio Jett e della moglie Kelly Preston. Oggi il celebre attore non sarebbe legato ad alcuna donna, vive con i figli Ella Bleu, 23 anni, e Benjamin, 13 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

John Travolta è l'attore americano noto al grande pubblico per i suoi ruoli in grandi pellicole del cinema come La febbre del sabato sera, Grease e Pulp Fiction, ospite della 74esima edizione del Festival di Sanremo. La sua vita privata è stata segnata da numerosi lutti e vicende travagliate: nel 2020 la moglie Kelly Preston è morta a 57 anni dopo aver lottato contro un tumore al seno. Dal loro matrimonio sono nati tre figli, Ella Bleu (23 anni), Benjamin (13 anni) e Jett. Quest'ultimo nel 2009 è morto a seguito di un attacco epilettico. Ad oggi l'attore non sarebbe legato ad alcuna donna.

La storia d’amore e il matrimonio con la moglie Kelly

John Travolta conobbe l'attrice Kelly Preston sul set del film Gli esperti americani: si sposarono nel 1991 e dal loro matrimonio, un anno dopo nacque il primogenito Jett. Nel 2000 è nata Ella Bleu, nel 2010 Benjamin. Fu l'attrice, in un'intervista del 2018, a raccontare il primo incontro con colui che diventò poi suo marito:

Ero sola in una saletta d’attesa, all’improvviso è apparso lui con un labrador e un golden retriever al guinzaglio: mentre entrava nella stanza il tempo si è fermato. Era come la scena al rallentatore di un film. L’ho guardato e ho pensato: mio dio, sono nei guai! Mi ha colpito perché era solare, gentile e carismatico: come un grande regalo su cui c'era scritto Wow.

I due hanno vissuto una lunga storia d'amore stroncata dalla malattia di lei, un tumore al seno, che l'ha spenta nel luglio 2020.

Jett, Ella e Benjamin: chi sono i figli di John Travolta e Kelly

John Travolta è diventato papà per la prima volta nel 1992, di Jett, morto nel 2009. Ella Bleu, nata nel 2000, ha seguito le orme del papà: ha debuttato nel mondo del cinema nel 2010 al fianco del padre nel film Daddy Sitter. Su Instagram è seguita da oltre 700 mila followers: con loro condivide numerosi scatti di sé e della sua famiglia. Il più piccolo, Benjamin, è nato nel 2010: nel dicembre 2024 compirà 14 anni.

John Travolta con i figli Benjamin e Ella Bleu

La morte del figlio Jett nel 2009

Il 2 gennaio 2009 moriva Jett Travolta, a soli 16 anni, mentre era in vacanza con la famiglia alle Bahamas. A stroncargli la vita un attacco epilettico. Un lutto che John Travolta non ha mai superato. Ogni anno dedica un post al figlio, nel giorno del suo compleanno. Nell'ultimo ha dichiarato: "Mio caro Jetty, mi manchi più di quanto le parole possano dire. Ti penso ogni giorno. Ti voglio bene, papà".

Il dolore per la perdita della moglie, morta di cancro

Dopo aver dovuto dire addio al primogenito, John Travolta ha dovuto affrontare un altro lutto. La moglie Kelly Preston è morta a 57 anni il 13 luglio 2020 dopo la lotta contro il tumore al seno. La notizia della scomparsa fu una sorpresa per i fan di tutto il mondo: nessuno, infatti, era a conoscenza della malattia. "Aveva scelto di mantenere la sua lotta privata, era stata sottoposta a cure mediche per qualche tempo, supportata dalla sua famiglia e dai suoi amici più stretti", spiegò in una nota il portavoce della Preston. Ad ogni ricorrenza, compleanni, anniversari o festa della mamma, John Travolta ricorda la sua dolce metà su Instagram. L'ultimo post che la vede protagonista risale allo scorso ottobre: "Ti amiamo, buon compleanno" scrisse l'attore.