La vita privata di Dargen D’amico, nessuna fidanzata sui social Dargen D’Amico, che quest’anno salirà per la prima volta sul palco di Sanremo, è molto riservato sulla sua vita privata. Non si sa se al momento sia fidanzato né con chi lo sia stato in passato.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2022 c'è Dargen D'amico (nome d'arte di Jacopo D'amico), che sul palco dell'Ariston debutterà con il brano Dove si Balla. Milanese d'origine, classe 1980, si definisce un "cantautorap", perché mischia rap e cantautorato. La sua carriera è iniziata con sfide di freestyle nei locali milanesi per poi arrivare a collaborazioni al fianco di Fedez, Fabri Fibra e tanti altri. Della sua vita privata non si ha nessuna informazione: non si sa se al momento sia impegnato né con chi lo sia stato in passato.

Cosa sappiamo sulla vita privata di Dargen D'Amico

Dargen D'amico è un'artista molto riservato. Non ama condividere sui social e con i fan nessun dettaglio della sua vita sentimentale. Sul suo profilo Instagram (IG @dargendamico), che conta più di 58mila follower, non c'è nessun indizio che faccia pensare che attualmente sia fidanzato. Nei suoi scatti, infatti, condivide solo momenti legati alla carriera o al tempo libero, soprattutto durante le vacanze. Nemmeno delle sue precedenti relazioni si hanno notizie: non è mai finito al centro di gossip per nessuna foto o rumors sul suo conto. Magari, dopo l'esperienza a Sanremo 2022 si riuscirà a scoprire qualcosa in più su di lui non solo come artista.

Uno degli scatti condivisi da Dargen D’amico sul suo profilo Instagram ( IG @dargendamico)

L'amicizia tra Dargen D'amico e Fedez

Nel corso della sua carriera, Dargen D'amico ha portato avanti collaborazioni con diversi artisti, tra i quali spicca il nome di Fedez. Con il rapper è nato non solo un sodalizio artistico, ma una vera e propria amicizia, che si è sviluppata nel corso degli anni. Insieme hanno lavorato a diversi brani, da Bocciofili più di dieci anni fa a quello che Fedez ha presentato al Festival di Sanremo 2021 con Francesca Michielin, fino all'album Disumano, dove Dargen D'amico è uno degli autori.