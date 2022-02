La vita privata di Anna Valle, il marito Ulisse e i figli Ginevra e Leonardo Anna Valle sarà ospite del Festival di Sanremo 2022. L’attrice è reduce dal successo della fiction Luce dei tuoi occhi, insieme a Giuseppe Zeno. Lontano dai set è sposata con Ulisse Lendaro ed è madre di Ginevra e Leonardo, che oggi hanno 13 e 9 anni.

A cura di Elisabetta Murina

Anna Valle sarà ospite di una delle serate del Festival di Sanremo 2022, in onda dall’1 al 5 febbraio. L’attrice è stata incoronata Miss Italia nel 1995 e recentemente è stata protagonista sul piccolo schermo della fiction di Canale 5 Luce dei tuoi occhi, insieme a Giuseppe Zeno. Lontano dalle telecamere è molto riservata sulla sua vita privata. È sposata con Ulisse Lendaro, produttore cinematografico e avvocato, ed è madre di Ginevra e Leonardo, che oggi hanno 13 e 9 anni.

Il matrimonio con Ulisse Lendaro

È stata la passione per il cinema a unire Ulisse Lendaro e Anna Valle. I due si sono sconosciuti nel 2008 sul set di MissTake, dove lui aveva un piccolo ruolo come comparsa, mentre per lei si trattava del debutto sul grande schermo. Da quel momento non si sono più lasciati e nello stesso anno hanno deciso di fare il grande passo e diventare marito e moglie. Il loro legame non è soltanto sentimentale, ma anche lavorativo. Ulisse, infatti, oltre a essere un avvocato, è anche produttore e regista e in diverse occasioni ha affiancato la moglie sul set. Un progetto a cui hanno lavorato insieme è stato il film L’età imperfetta del 2017, dove Anna ricopriva il ruolo di protagonista. Insieme sono apparsi anche in tv, durante la puntata del 16 aprile di Canzone Segreta, ballando romanticamente insieme.

Anna Valle e Ulisse Lendaro

Ginevra e Leonardo sono i due figli di Anna Valle e Ulisse

Anna Valle e Ulisse Lendaro hanno coronato il loro amore con la nascita di due figli, un maschio e una femmina. La primogenita si chiama Ginevra ed è nata nell’aprile del 2008, lo stesso anno in cui la coppia è diventata marito e moglie, e oggi ha 13 anni. Il secondo genito si chiama Leonardo ed è nato quattro anni dopo la sorella, nel 2013, sempre nel mese di aprile.

Una famiglia molto riservata, nessuno scatto sui social

Nonostante il suo lavoro da attrice la porti davanti ai riflettori, Anna Valle è molto riservata sulla sua vita privata. Non ha un profilo Instagram e ospite nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin ha spiegato il motivo di questa scelta: “Non ho nessun profilo perché non è una cosa che mi appartiene. Non mi verrebbe spontaneo”. In passato, l’attrice ha subito un furto d'identità proprio sui social: un profilo fake si è spacciato per lei causandole numerosi problemi e diffondendo notizie false sul suo conto. Anche il marito ha scelto la strada della riservatezza e cercando il suo nome sembra che nemmeno lui abbia un account social.