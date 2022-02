Chi è Claudio Rego, marito di Donatella Rettore, e perché la coppia non ha avuto figli Da più di 40 anni, Donatella Rettore è legata a Claudio Rego, musicista e compositore di alcuni suoi brani. Si sono incontrati per la prima volta nel 1977, ma sono convolati a nozze solo nel 2005. Non hanno avuto figli.

Donatella Rettore torna per la sesta volta sul palco del Festival di Sanremo e lo fa in coppia con Ditonellapiaga. Nella sua carriera ci sono successi che hanno fatto ballare e cantare intere generazioni, come Kobra e Splendido Splendente, che ha da poco festeggiato i 40 anni. Lontano dai numerosi palcoscenici su cui si è esibita, dall'Ariston al FestivalBar e tanti altri, è legata da più di 40 anni a Claudio Rego, musicista e autore di successi, tra cui quelli della stessa Rettore.

Chi è Claudio Rego, compagno di Donatella Rettore e musicista

Come la moglie, anche Claudio Rego ha intrapreso una carriera nel mondo della musica. È musicista, autore di colonne sonore cinematografiche e di numerosi testi di canzoni, la maggior parte dei quali per Donatella Rettore, come Splendido Splendente e il Kobra. Il loro quindi non è un sodalizio solamente sentimentale, ma anche artistico, che la passione per questo settore ha contribuito a rendere ancora più forte.

Un amore lungo più di 40 anni, "è mancato solo un figlio"

Claudio Rego e Donatella Rettore stanno insieme da più di 40 anni, ma si sono si sono sposati solamente nel 2005. Il loro primo incontro è avvenuto nel 1977 in sala di registrazione, in modo quasi catastrofico, poi si sono ritrovati dopo qualche mese a un festival rock di Taranto e non si sono più lasciati. Non hanno avuto figli e si sono sempre supportati a vicenda, nei momenti di gioia e in quelli di difficoltà, come l'aborto che la cantante ha subito più di vent'anni fa e dopo il quale non ha più riprovato a diventare mamma. Ospite nel salotto di Domenica In con il marito per i 40 anni di Splendido Splendente, Donatella Rettore ricorda quei momenti:

Mio figlio oggi avrebbe 23 anni. Mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi. Stiamo insieme da 43 anni. Non ci è riuscito di fare un figlio per il semplice fatto che io sono talassemica e quando abbiamo sviscerato questa cosa abbiamo capito che era meglio non provarci in più.

Nel corso degli anni il loro amore si è rafforzato, diventando praticamente indissolubile e permettendogli di affrontare gli ostacoli che la vita gli presentava, come il tumore al seno che le è stato diagnosticato e contro cui ha dovuto combattere.