Chi è Andrea Rigonat, il chitarrista marito di Elisa Toffoli e padre dei suoi due figli Elisa Toffoli è legata da quasi 20 anni ad Andrea Rigonat, uno dei suoi storici chitarristi e produttore musicale. I due sono convolati a nozze nel 2015 e hanno due figli: Emma Cecile e Sebastian.

Il palco dell'Ariston ha portato fortuna a Elisa Toffoli: nel 2001 ha vinto il Festival di Sanremo con Luce, facendola conoscere al grande pubblico. A più di vent'anni di distanza e con una carriera piena di successi, la cantante triestina torna a essere una degli artisti in gara alla kermesse musicale, che si terrà dall'1 al 5 febbraio, con il brano O forse sei tu. A supportarla in quest'avventura, come ormai fa da quasi 20 anni, ci sarà il marito Andrea Rigonat, chitarrista e padre dei suoi figli Emma Cecile e Sebastian.

Chi è Andrea Rigonat, marito di Elisa e chitarrista della sua band

Andrea Rigonat è un chitarrista e produttore musicale. Per anni ha ricoperto il ruolo di lead guitar nella band che ha supportato Elisa durante i suoi tour in giro per l'Italia. In più, è anche produttore musicale e, oltre ad aver collaborato all'album Disco Heart della moglie, ha lavorato con artisti come Marco Mengoni e Tiziano Ferro.

I figli Emma Cecile e Sebastian nati prima del matrimonio

Nel 2015, dopo più di 10 anni d'amore, Elisa e Andrea sono convolati a nozze. La coppia ha pronunciato il fatidico sì a Grado, in Friuli Venezia Giulia, con una cerimonia che non poteva che essere all'insegna della musica. Al loro giorno speciale hanno partecipato anche i due figli: Emma Cecile, nata nel 2009, e Sebastian, nato nel 2013. Tra gli invitati poi non sono mancati artisti della musica italiana, come Tiziano Ferro, Emma Marrone e Francesco Renga. Le foto sono state condivise sui social da entrambi, Andrea sul suo profilo Instagram (IG @andrea_ringo_rigonat) condivide scatti non solo del lavoro ma anche della sua vita personale, con moglie e figli.

L'unione tra Elisa e Andrea Rigonat nella vita e nella musica

La musica è sempre stata protagonista nella vita di Elisa, non solo dal punto di vista professionale. Il marito, Andrea Rigonat, è uno dei suoi storici chitarristi. I due si sono conosciuti nel 1996, quando lui era entrato a far parte della band che la accompagnava durante il tour, con il ruolo di lead guitar. All'epoca, però, Andrea era già fidanzato con una delle coriste. Ma per Elisa fu amore a prima vista e, dopo nemmeno un anno da quando i loro sguardi si incrociarono per la prima volta, decise di dichiarargli il suo amore. Da allora non si sono più lasciati. E oggi il loro legame procede a gonfie vele, sia lontano dal palcoscenico che dal punto di vista professionale.