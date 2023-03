La prima foto di coppia di Fedez e Chiara Ferragni dopo la crisi post Sanremo Fedez e Chiara Ferragni tornano a postare foto di coppia sui social. Lo scatto è arrivato all’indomani della decisione del cantante di rendere noto il motivo per il quale aveva preferito restare isolato per qualche tempo.

La foto che cancella la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez arriva in rete il 7 marzo intorno alle ore 20. Il rapper e la moglie sono tornati a farsi vedere vicini dopo le voci a proposito di una separazione imminente, immediatamente smentite da Fedez. Ma all’indomani del momento in cui l’artista aveva pubblicato il post in cui chiariva i motivi che lo aversano spinto a prendersi una pausa dai social, ecco che il “silenzio stampa” sul loro rapporto si interrompe. È stato Fedez a pubblicare tra le sue Instagram stories una foto con la moglie, la prima dal Festival di Sanremo.

Perché Fedez si era allontanato dai social

Fedez aveva chiarito di volere restare lontano dai social a causa di un problema di salute. “Ciao a tutti, eccomi qua dopo una lunga, lunga assenza. Un periodo in cui non mi avete visto propriamente in forma, eccomi qua a raccontarmi un po' quello che è successo”, aveva spiegato, “Anzi tutto ci tengo a ringraziarvi per i messaggi di vicinanza che mi avete mandato, grazie davvero. E in seconda istanza ci tengo a raccontarvi quello che mi è successo, perché escono quotidianamente notizie su me e la mia famiglia, che non sono corrispondenti al vero, è giusto che vi racconti io quello che mi è successo. Purtroppo devo partire da un po' indietro, da quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas. Per quanto privilegiato possa essere, è stato un evento molto traumatico, e solo oggi ho realizzato quanto non mi sono preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento. Mi sono affidato solo a psicofarmaci che ho cambiato nel corso dei mesi fino a trovarne uno che proprio non era indicato a me”.

Farmaco inadatto a Fedez, Chiara Ferragni estranea alla crisi

Quindi, entrando nello specifico, Fedez ha chiarito che la responsabilità delle recenti difficoltà era da attribuire a un farmaco non adatto: “Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e mi ha dato anche degli effetti collaterali dal punto di vista fisico molto forti fino al punto di provocarmi dei tic nervosi alla bocca e da impedirmi di parlare in maniera libera. L'ho dovuto sospendere senza ‘scalarlo': solitamente non si fa questa cosa, a meno che non ci siano rischi importanti. Io correvo rischi importanti e quindi ho dovuto sospenderlo in maniera repentina e mi ha provocato un effetto rebound, che è una cosa che non auguro a nessuno". E aveva concluso: