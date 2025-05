La nuova fidanzata di Daniele Dal Moro è Yulia, cubista 20enne che ha preso il posto di Oriana Marzoli

video suggerito

Si chiama Yulia e ha 20 anni la nuova fidanzata di Daniele Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello. La relazione tra i due è cominciata a diversi mesi di distanza dalla rottura con Oriana Marzoli.

A cura di Stefania Rocco

Daniele Dal Moro si è innamorato. A diversi mesi dalla fine della relazione con Oriana Marzoli, conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip con la quale ha vissuto una relazione fatta di alti e bassi, l’ex gieffino è uscito allo scoperto accanto a Yulia, sua nuova compagna. Si tratta di una donna giovanissima – ha appena 20 anni – che lavora come cubista all’interno di alcune discoteche di Trento. È stato proprio Daniele a presentarla pubblicamente come sua nuova compagna e a difenderla dagli attacchi ricevuti a mezzo social da parte di quei fan che sostenevano la sua relazione con Oriana e che, loro malgrado, non si sono ancora rassegnati alla separazione tra i due.

Daniele Dal Moro difende Yulia: “Non merito tutto questo”

Dopo avere scovato in rete alcuni insulti indirizzata alla compagna, Daniele è intervenuto in prima persone a ha duramente reagito ai commenti inopportuni postati dagli hater. “Chiunque tu sia, sappi che ti troverò”, ha scritto sui social l’imprenditore per poi rivolgersi a quanti lo seguono chiedendo loro maggiore rispetto: “Dopo più di cinque anni non credo di meritare tutto questo”. Ha preferito restare in silenzio, invece, la bella Yulia che, non appartenendo al mondo dello spettacolo, si è ritrovata catapultata in una realtà che potrebbe averla messa in difficoltà.

Anche Oriana Marzoli ha voltato pagina: il legame con Facundo Gonzalez

Solo pochi mesi fa, anche Oriana è uscita allo scoperto al fianco di una nuova fiamma. Si tratta di Facundo Gonzalez, argentino conosciuto durante la partecipazione al reality Ganar o Servir – De vuelta al pasado. “È la prima volta che mi sento davvero valorizzata e rispettata. Sento che non c’è competizione a livello lavorativo, con lui è esattamente il contrario. Facundo mi motiva a crescere e mi supporta”, ha dichiarato la donna in una recente intervista, prima di svelare di stare pensando addirittura alla possibilità di mettere su famiglia.