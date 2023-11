Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati: “Ti avevo preso l’anello, non ti perdonerò mai” Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati. Ospite di un programma spagnolo, l’influencer ha raccontato la sua versione della storia e lo stesso ha fatto il modello con una lunga storia su Instagram, parlando anche di “anello di fidanzamento”.

A cura di Elisabetta Murina

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati. Ad annunciarlo era stato il modello durante una diretta Twitch, nella quale si era scagliato duramente contro l'influencer spagnola, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip. Ospite del programma spagnolo Socialitè, Oriana ha raccontato la sua versione della storia. Lo stesso ha poi fatto Daniele con una lunga storia su Instagram, parlando anche di "anello di fidanzamento".

La versione di Oriana Marzoli sulla rottura con Daniele Dal Moro

Dopo la rottura con Daniele, Oriana ha lasciato l'Italia ed è tornata in Spagna. Il motivo della dine del loro amore sarebbe stato, a detta sua, alcune attenzioni del modello nei confronti di altre ragazze, con like e commenti sui social. "Anche se non lo dicevo, c'erano cose che non mi piacevano", ha esordito l'influencer. Poi ha precisato che non vuole pensare sia stato tradimento: "Voglio credere di no, o meglio, io non ho visto nulla con i miei occhi, però c’erano altri dettagli molto spiacevoli. Altre cose con una ragazza e anche di più". La diretta di Twitch dell'ex fidanzato non è piaciuta per niente a Oriana. Lui l'ha insultata dicendosi di essersi stancato e definendola "imbecille". Questo il commento della ex gieffina:

Non mi piace nulla, non ho gradito quello che sta facendo, l’atteggiamento e le parole che ha usato. Piango in casa e mi chiedo come può dire cose così forti. Lui dice che non ho dato dimostrazioni? Ho lasciato mia mamma, la mia casa, il mio lavoro e gli amici, tutto e sono andata in Italia per stare con lui.

Le parole di Daniele Dal Moro

A poche ore di distanza, anche Daniele Dal Moro è tornato ad affrontare l'argomento. Con un lungo messaggio su Instagram, il modello veneto ha fatto sapere di averla amata davvero e di averle comprato, insieme a sua madre, un anello di fidanzamento, che non le ha mai dato:

Ti ho amato davvero con tutto il cuore. L’anello è vero, te l’avevo preso perché volevo farti un regalo. Sono andato a prenderlo con mia madre. Posso avere tutti i difetti del mondo, ma tu sai quanto ti amavo, sai quanto ho accettato per te e sai quanto ci credevo. Potrò avere tutti i difetti del mondo ma tu sai quinto io ti amavo, sai quanto ho accettato per te e sai quanto ci credevo.

Dal Moro sarebbe stato disposto a venire incontro a Oriana e avrebbe fatto qualsiasi cosa per renderla felice, come cambiare città ad esempio: