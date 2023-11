Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme, lei: “Lo amo, non so stare senza di lui” Continua l’infinito tira e molla tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Dopo la rottura annunciata dall’ex gieffino una manciata di giorni fa, la trentunenne fa sapere: “Siamo tornati insieme”.

A cura di Daniela Seclì

L'infinito tira e molla tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si arricchisce di un nuovo ritorno di fiamma. La trentunenne ha dichiarato che sono tornati insieme. Solo una manciata di giorni fa, l'ex gieffino aveva annunciato l'ennesima rottura, dicendo anche questa volta di ritenerla definitiva.

Oriana Marzoli spiega perché è tornata con Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli, in una diretta su TikTok, ha annunciato di essere tornata insieme a Daniele Dal Moro perché non riesce a stare lontana da lui: "Da due giorni ho un altro viso. Sono più tranquilla e rilassata. Anche se non volevo dirlo ancora, sapete il motivo. È Dani. Io lo amo. In realtà non riesco a stare senza di lui, come lui non riesce a stare senza di me. Anche se siamo due scemi, in realtà deve essere così. Grazie di tutto, per il sostegno e per il vostro supporto".

Solo pochi giorni fa l'ennesima rottura

Nei giorni scorsi, Daniele Dal Moro su Instagram aveva annunciato l'ennesima rottura con Oriana Marzoli, assicurando che non l'avrebbe mai perdonata: "Ti ho amato davvero con tutto il cuore. L’anello, è vero, te l’avevo preso perché volevo farti un regalo. Sono andato a prenderlo con mia madre. Posso avere tutti i difetti del mondo, ma tu sai quanto ti amavo, sai quanto ho accettato per te e sai quanto ci credevo". E concludeva:

Non ti trovavi a Verona perché non avevi abbastanza posti per divertirti? Ti mancava il tuo cane? Potevi tornare quando volevi, potevamo prendere un affitto a Milano come stavamo pensando, avrei fatto qualsiasi cosa per riuscire a stare con te e questo tu lo sai. Se mi avessi amato davvero come ti ho amato io, l'unico posto in cui saresti stata felice è con me. Un amore come quello che avevi dichiarato per me non svanisce così e io non ti perdonerò mai. Non mi sono mai preso gioco dei tuoi sentimenti.

A quanto pare però, Daniele ha perdonato Oriana e i due – secondo quanto sostiene Marzoli – starebbero già pianificando il Capodanno insieme in Spagna.