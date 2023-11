Daniele Dal Moro contro Oriana Marzoli: “Ho sacrificato tutto per lei, non voglio più stare male” Daniele Dal Moro in una diretta Twitch racconta di aver litigato con Oriana Marzoli per colpa delle fan. “Lei è imbecille, crede alle vostre stron*ate. Da quando viviamo insieme ho sacrificato tutto, mi sono rotto i cog*ioni di stare male”.

A cura di Gaia Martino

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono di nuovo distanti. La coppia nata nella passata edizione del Grande Fratello Vip sembrava avesse trovato una stabilità dopo i numerosi alti e bassi. Qualcosa negli ultimi giorni sarebbe però andato storto. Ieri sera con una story l'ex gieffina venezuelana ha fatto sapere ai fan che stava lasciando la casa nella quale viveva con Daniele Dal Moro. È seguita una diretta su Twitch di Dal Moro nella quale sbotta, insultando la fidanzata e inveendo contro i loro fan.

Le parole di Daniele Dal Moro

Dietro la nuova lite degli "Oriele" ci sarebbero alcune segnalazioni arrivate ad Oriana Marzoli. Stando al racconto di Daniele Dal Moro in una diretta Twitch, l'ex gieffina avrebbe creduto ad insinuazioni fatte dalle fan che avrebbero messo in dubbio l'amicizia di Daniele con un'amica di nome Sabrina. "Non mi metterò a parlare male di lei (Oriana, ndr), a dire cosa fa e cosa non fa per guadagnare. Tutto quello che fa è per guadagnare, è l'unica cosa che le importa. Poi viene a dire a me cosa devo fare. Mi sta sui cog*ioni il fatto che da quando ho iniziato a vivere con Oriana, mi sono messo a 90. Ho sacrificato tutto ciò che potevo sacrificare, mi sono anche messo a fare il fotografo. Faccio contenuti, storie, la porto in giro, vado agli eventi. Ma lei è sempre scontenta. Ma io più di tutto quello che ho fatto che ca**o devo fare? Mi sono rotto i cog*ioni di stare male" ha sbottato Dal Moro nel corso della diretta.

"Posso avere semplicemente un'amica?"

Con riferimenti all'amicizia con una donna di nome Sabrina, Daniele Dal Moro avrebbe rivelato il motivo del litigio con Oriana Marzoli. "Posso avere un'amica senza essere descritto come un bas*ardo di mer*a? Devo rendere conto a voi che fate lo zoom dal mio telefono e mandate cose a Oriana. Oriana è la regina degli imbecilli e crede alle stron*ate".

L'ex concorrente del GF Vip ha ammesso di non stare bene dopo quanto accaduto: "Non riesco a far finta che mi gira bene, perché sono viscerale. Non sto tanto bene. Ho la fila di persone che aspettano di uscire con me, che hanno il piacere di trattarmi bene". Nel corso della diretta Dal Moro ha poi parlato dell'amicizia che legava Oriana a Giaele De Donà e Micol Incorvaia: "Voleva andare alla festa di Giaele da sola, perché non ero stato invitato. Mi voleva lasciare pur di andare al compleanno. Il destino ha voluto che si sono rivelate delle amiche di me*da. Mi sono rotto il ca** del circo, di Oriana, di voi. Io sono una persona pulita, sincera e onesta".