Oriana Marzoli: “Con Daniele Dal Moro sto bene anche se litighiamo. Antonella Fiordelisi? Amica vera” Oriana Marzoli a Cusano Italia Tv ha parlato della relazione con Daniele Dal Moro che procede a gonfie vele nonostante i litigi: “Abbiamo caratteri forti, ma stiamo bene, lui è passionale”. Sull’amicizia ritrovata con Antonella Fiordelisi: “Preferisco tornare amica con persone che sono state vere con me”.

Oriana Marzoli, ospite di Turchesando, il programma in onda su Cusano Italia Tv, ha parlato della sua relazione con Daniele Dal Moro che procede tra alti e bassi. Recentemente ha trascorso una serata con Antonella Fiordelisi, ex inquilina al Grande Fratello Vip con la quale ha litigato numerose volte. Le tensioni si sarebbero allentate: "Sono contenta di aver fatto pace, non è stato nulla di pensato, ho avuto l’opportunità di parlarle".

Nota al pubblico italiano per la sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli ha rivelato a Cusano Italia Tv che la sua storia d'amore con Daniele Dal Moro procede a gonfie vele nonostante gli alti e bassi:

Ormai tutta l’Italia l’ha capito così come le mie amiche: quando ci lasciamo poi torniamo insieme. È vero che io ho un carattere forte e anche lui, quando litighiamo sono grandi litigate, ma quando stiamo bene, stiamo troppo bene ed è passionale. È una scelta mia e sua, che alla gente piaccia o no.

L'ex gieffina ha poi detto la sua su un'ipotetica partecipazione a Temptation Island Winter, nonostante il programma sia stato annullato per questa stagione televisiva: "Ma forse dovrebbero andare Micol con Tavassi o la Murgia con Maestrelli".

Oriana Marzoli recentemente ha trascorso del tempo con Antonella Fiordelisi, ex concorrente del GF Vip con la quale ha litigato numerose volte. L'astio, oggi, è solo un lontano ricordo: "Sono contenta di aver fatto pace, non è stato nulla di pensato, ho avuto l’opportunità di parlarle. Ci siamo incontrate per caso e abbiamo conversato ad un tavolo e alla fine ci siamo dette che alcune volte siamo state bene e che il reality ormai è finito. Preferisco tornare amica con persone che sono state vere con me, piuttosto che avere delle amiche finte".