Nuova conduzione per Agorà Estate: Fratelli d'Italia conquista un posto nel mattino di Rai3 Nuovi volti nel mattino di Rai3 in vista dell'estate. Al timone di Agorà, storico programma mattutino della rete, arriva Giulia Di Stefano in quota Fratelli d'Italia che, così, conquisterebbe un altro posto nell'informazione della tv pubblica.

A cura di Ilaria Costabile

In vista dell'estate, come di consueto, i programmi tv che popolano il palinsesto televisivo cambiano momentaneamente conduttori, ed è così che nelle prossime settimane a prendere il timone di alcune trasmissioni che continueranno ad andare in onda nella loro versione estiva, saranno nuovi volti e alcune conferme. I contenitori interessati sono principalmente quelli di informazione, nei quali subentreranno giornalisti che, magari, in quest'anno hanno ricoperto ruoli differenti come accadrà nella programmazione mattiniera di Rai3.

La nuova conduzione di Agorà Estate, arriva la chigista Giulia Di Stefano

Stando a quanto riportato da Dagospia, infatti, alla conduzione di Agorà programma storico della terza rete Rai, che gode anche di un certo seguito, sarà affidato nella sua versione estiva alla giornalista Giulia Di Stefano. Già nell'organico del Tg2, dove copre le notizie politiche relative alla Premier Giorgia Meloni, sarà affiancata in questa prima conduzione da un volto già noto al programma di Rai3, ovvero Marco Carrara, a cui è stata affidata lo scorso anno la conduzione di Timeline, che porta avanti senza troppe difficoltà. Si tratterebbe, stando a quanto riportato da Dago, di una scelta chiaramente politica, dal momento che la giornalista in questione è iscritta al sindacato di destra Unirai e, quindi, la presenza di Di Stefano al timone di un programma di informazione, rappresenterebbe un altro baluardo di Fratelli d'Italia.

La programmazione delle altre reti Rai

Per quanto riguarda le altre reti Rai, in special modo Rai1, sia UnoMattina che Storie Italiane chiuderanno la diretta a dine maggio, però, se nel primo caso subentreranno nuovi volti alla conduzione, il programma di Eleonora Daniele si ferma in attesa di settembre. Diversa la situazione nella fascia pomeridiana, bisognerà aspettare la fine di giugno, dal momento che sia La Volta Buona che La Vita in diretta quest'anno avranno una durata prolungata, fino al 27 giugno, per cui i nuovi volti al timone dei due contenitori di infotainment subentreranno solo per luglio e agosto.