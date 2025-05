video suggerito

Mattino Cinque si ferma per la pausa estiva, cosa andrà in onda al suo posto e chi sostituirà Panicucci e Vecchi Cambia la programmazione di Canale5. Con l'arrivo dell'estate, Mattino Cinque News va in vacanza. Vediamo cosa andrà in onda al posto del programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

A cura di Daniela Seclì

L'estate è ormai alle porte e, come ogni anno, cambia la programmazione per permettere a chi ha tenuto compagnia agli spettatori nei mesi scorsi di riposare. Così, anche il programma Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi sta per chiudere. Ma Mediaset non rinuncia all'informazione mattutina. Vediamo cosa andrà in onda al suo posto.

Mattino Cinque con Federica Panicucci e Francesco Vecchi si ferma

Anche l'edizione attualmente in onda di Mattino Cinque è ormai agli sgoccioli. Presto i due conduttori potranno godersi la meritata pausa estiva. Il programma di informazione ha tenuto compagnia agli spettatori dal lunedì al venerdì dalle ore 08:45 alle ore 11 circa. I conduttori Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno aggiornato gli spettatori sulle principali notizie di cronaca, ma anche riguardanti il mondo dello spettacolo e del gossip.

Morning News con Dario Maltese al posto di Mattino Cinque

A prendere il posto di Mattino Cinque sarà Dario Maltese. Il giornalista tornerà a condurre Morning News e terrà compagnia agli spettatori nel corso dell'estate in arrivo. Un volto ormai noto per il pubblico di Canale5 che ha già avuto modo di vederlo cimentarsi con contenitori diversi dal TG5. Maltese, infatti, è stato opinionista della passata edizione dell'Isola dei famosi. Inoltre, ha condotto la versione estiva di Pomeriggio Cinque, prendendo il posto di Myrta Merlino. Nella rubrica di Giuseppe Candela su Dagospia si legge:

Il tentativo di valorizzare le risorse interne, in arrivo anche dal tg, continua a Cologno Monzese. Sarà ancora una volta Dario Maltese, giornalista del Tg5, a condurre Morning News, lo spin off estivo di Mattino 5.

Striscia La Notizia, nei mesi scorsi, ha consegnato un tapiro a Myrta Merlino stuzzicandola: "Dario Maltese non vorrà mica prendere il tuo posto?". La giornalista, tuttavia, ha risposto con diplomazia: "Io e Dario siamo amici. Mi fido molto di lui".