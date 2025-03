video suggerito

Dario Maltese compie riti scaramantici in un fuorionda di Striscia, la reazione di Myrta Merlino: "Che roba strana"

A cura di Daniela Seclì

Striscia la Notizia punta i riflettori su Dario Maltese, conduttore di Pomeriggio Cinque in assenza di Myrta Merlino. Il giornalista sarebbe stato sorpreso in un fuorionda mentre compie un rito scaramantico. Valerio Staffelli ha mostrato le immagini a Myrta Merlino e le ha consegnato un tapiro d'oro. Il servizio andrà in onda nella puntata di mercoledì 26 marzo.

Il rito scaramantico di Dario Maltese

Striscia la Notizia annuncia che trasmetterà un fuorionda con protagonista Dario Maltese. Ma cosa c'è nel filmato che trasmetterà il tg satirico di Antonio Ricci? Secondo quanto annunciato, il giornalista sarebbe stato immortalato mentre compie un rito scaramantico in compagnia di alcune colleghe:

È stato beccato a dirigere un particolarissimo rito scaramantico in compagnia di alcune colleghe pochi istanti prima di andare in onda. Il rituale prevedeva il lancio di manciate di sale grosso a terra, accompagnato dalla formula “Mer*a, mer*a, mer*a!”.

La reazione di Myrta Merlino e la consegna del tapiro d'oro

Myrta Merlino è stata raggiunta da Valerio Staffelli e dopo aver visto il video è apparsa spiazzata: "Non sapevo di questi rituali. Che roba strana. Forse lo fa per buona sorte?". Pronta la battuta di Valerio Staffelli: "Non si sarà mica trasformato nel mago do Nascimento il suo collega? Sale, sale, sale". Quando l'inviato di Striscia la Notizia le ha dato il tapiro, tuttavia, la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha assicurato di non essere affatto attapirata: "Sono contenta se buttano il sale". Staffelli ha colto l'occasione per stuzzicarla e insinuare in lei il dubbio: "Forse Maltese lo fa perché vorrebbe prendere il suo posto?". Ma Merlino ha dichiarato di fidarsi ciecamente del collega: "Io e Dario siamo amici. Mi fido molto di lui". Il servizio andrà in onda nel corso della puntata di Striscia la Notizia di mercoledì 26 marzo.